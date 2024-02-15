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陸喊「訂滿飯店」！帛琉總統寫信給美議員稱遭利誘 涉外人士：信是真的

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究員帕斯卡15日在社群平台上公布一封帛琉總統寫給美國參議員的信。帛琉總統惠恕仁在信中指出，中國大陸不斷開價利誘帛琉，希望帛琉犧牲台灣，做出外交轉向。圖／翻攝X平台
美國智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究員帕斯卡15日在社群平台上公布一封帛琉總統寫給美國參議員的信。帛琉總統惠恕仁在信中指出，中國大陸不斷開價利誘帛琉，希望帛琉犧牲台灣，做出外交轉向。圖／翻攝X平台

諾魯共和國與我國斷交，我太平洋友邦帛琉傳出也遭到中國大陸施壓。友邦帛琉總統惠恕仁日前致函美國參議員，透露中國向帛琉開價來換取帛琉放棄與台灣的邦交。有涉外人士表示，此信是真的，並表明與自由聯合協定（COFA）的資金未能在美國國會過關有關。

社群網路傳出一封由我太平洋友邦帛琉總統惠恕仁給美國參議員的一封信，透露中國向帛琉開出價碼，宣稱將「訂滿所有帛琉飯店房間」，並承諾每年投資2千萬美元，在帛琉營運佔地2英畝的遠端客服中心，以換取帛琉放棄與台灣的邦交。

惠恕仁在信中表示，中國的目的在於將帛琉納入親中陣營，誘使帛琉犧牲台灣，從而破壞美國在太平洋的戰略佈局。惠恕仁呼籲美國參議院支持帛琉等3個太平洋島國與美國簽訂的「自由聯合協定」，協助帛琉對抗中國的經濟誘惑。

有涉外人士指出，信是真的，並指出帛琉總統的焦慮在於自由聯合協定的資金遲遲未能在美國國會通過。

美國與三個太平洋島國帛琉、密克羅尼西亞和馬紹爾群島，在去年年底簽署了恢復為期20年的「自由聯合協定」（Compact of Free Association，COFA），但該協議所需的70億美元卻卡關美國國會；美國參議院13日表決援助台灣、烏克蘭和以色列的953.4億美元法案，支持COFA的議員原擬將資金加入此次對外援助計劃中，但最後13日通過法案仍未將70億美元納入。

據了解，帛琉總統是在2月9日寫信給美國參議員，正是要將遊說，推動COFA。美國智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究員帕斯卡15日在社群平台上公布此信。美國之音則報導指出，帛琉、密克羅尼西亞和馬紹爾群島對資金延遲通過的懊惱情緒愈來愈大。

帛琉 惠恕仁 美國

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