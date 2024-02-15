國民黨團推國會調查權 陳菊：尊重五權憲政體制

今天是開工日，監察院舉行新春團拜，監察院長陳菊致詞時表示，新的一年，面對新的政局與變化，期許所有工作夥伴同心協力，堅守監察院職權職守，作為人民的靠山、弱勢者的依靠，這樣的目標永遠不變。對於媒體詢問，國民黨立院黨團擬修法建立國會調查權，是否會與監察院職權產生扞格？陳菊表示，立法院怎麼討論，她都尊重，但台灣是五權憲政體制的國家，憲政運作上每個院都有它的職權，就尊重憲政體制。

監察院今天早上舉行新春團拜，首先由各委員會主秘及執行秘書等人開場舞蹈表演，接著由在職人員、退休人員及志工組成的「晴聲合唱團」，演唱3首歌曲；「台北樂府樂旗藝術團」也帶來鼓樂表演。

陳菊表示，新的一年、新的開始，祝福大家龍年行大運，平安健康，她非常感謝所有工作夥伴過去一年很辛苦、努力維護人民對監察院的信任、期許，維護監察院的職權、職守。