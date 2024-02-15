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索羅門群島4月大選 在野尋求與台復交

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）去年7月訪問北京，會見中國大陸國家主席習近平（右）。路透
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）去年7月訪問北京，會見中國大陸國家主席習近平（右）。路透

二○一九年與我國斷交的索羅門群島，預計四月舉行全國大選，索國與中國大陸的安全連結成為各關鍵選舉議題之一。路透引述索羅門星報十四日報導，在野陣營要角、隸屬聯合黨的國會議員小肯尼羅瑞說，希望重新審視與北京的安全協議，並尋求重新和台灣建交。

反對陣營領袖瓦爾也在十四日一場民主政黨聯盟的競選啟動活動上表示，可透過公投決定索中關係。他說，中國是軍事和經濟超級強權，與之建立關係有利可圖，但須考量國家利益為何；瓦爾批評現任總理蘇嘉瓦瑞與中國建交前未諮詢各省，導致最大的馬萊塔省數年間拒和北京合作。

蘇嘉瓦瑞把去年在首都荷尼阿拉舉行的「太平洋運動會」視為重要成績，數個體育場館是由中國捐助。

路透報導，索羅門群島大選將在廿日由總督正式決定辦理。瓦爾說，預定大選的四月十七日將是落實問責的一天，他批評蘇嘉瓦瑞優先看重太平洋運動會而非醫療問題。

北京 大選 索羅門

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