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影／再拚個「四寶」？蔣萬安：先讓我休息一下

攝影中心／ 林俊良即時報導
台北市長蔣萬安上午出席光華商場數位新天地發展協會新春開工典禮，與商家一同祭拜。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安上午出席光華商場數位新天地發展協會新春開工典禮，與商家一同祭拜。記者林俊良／攝影

大年初五適逢2月14日西洋情人節，台北市長蔣萬安今天仍行程滿檔，當被問及將如何和太太石舫亘慶祝？蔣萬安坦言自己沒有浪漫的作法，但就希望有點時間陪太太、小孩，這就是最樸實、最簡單的過節方式。

蔣萬安上午出席光華商場數位新天地發展協會新春開工典禮，針對今天情人節，蔣萬安受訪時表示，很多幕僚都說他是直男，今天當然要祝大家情人節快樂，他不會說每天都是情人節，但是希望整天行程後，有點時間陪太太、小孩，這就是最樸實、最簡單的過節方式。媒體也追問今年想不想再拚個「四寶」？身為「三寶爸」的蔣萬安則是睜大眼睛，露出驚訝、為難表情，狂笑之後秒回「先讓我休息一下」。

春節年假接近尾聲，蔣萬安仍行程滿檔，今天也是大年初五傳統開工日，也祝福所有商家大發利市、大吉大利。

台北市長蔣萬安上午出席光華商場數位新天地發展協會新春開工典禮，也祝福所有商家大發利市、大吉大利。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安上午出席光華商場數位新天地發展協會新春開工典禮，也祝福所有商家大發利市、大吉大利。記者林俊良／攝影
今天也是大年初五傳統開工日，台北光華商場數位新天地發展協會新春開工典禮，跳加官、祥獅獻瑞，商家祈求大發利市、大吉大利。記者林俊良／攝影
今天也是大年初五傳統開工日，台北光華商場數位新天地發展協會新春開工典禮，跳加官、祥獅獻瑞，商家祈求大發利市、大吉大利。記者林俊良／攝影
大年初五台北光華商場數位新天地發展協會舉行新春開工典禮，鳴炮祈求大發利市、大吉大利。記者林俊良／攝影
大年初五台北光華商場數位新天地發展協會舉行新春開工典禮，鳴炮祈求大發利市、大吉大利。記者林俊良／攝影
大年初五適逢一度一度2月14日西洋情人節，台北市長蔣萬安今日仍舊行程滿檔，當被問及，將如何和太太石舫亘慶祝？他坦言，自己沒有浪漫的作法，但就希望有點時間陪太太、小孩，這就是最樸實、最簡單的過節方式。記者林俊良／攝影
大年初五適逢一度一度2月14日西洋情人節，台北市長蔣萬安今日仍舊行程滿檔，當被問及，將如何和太太石舫亘慶祝？他坦言，自己沒有浪漫的作法，但就希望有點時間陪太太、小孩，這就是最樸實、最簡單的過節方式。記者林俊良／攝影

小孩 情人節 蔣萬安

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