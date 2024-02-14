影／再拚個「四寶」？蔣萬安：先讓我休息一下

大年初五適逢2月14日西洋情人節，台北市長蔣萬安今天仍行程滿檔，當被問及將如何和太太石舫亘慶祝？蔣萬安坦言自己沒有浪漫的作法，但就希望有點時間陪太太、小孩，這就是最樸實、最簡單的過節方式。

蔣萬安上午出席光華商場數位新天地發展協會新春開工典禮，針對今天情人節，蔣萬安受訪時表示，很多幕僚都說他是直男，今天當然要祝大家情人節快樂，他不會說每天都是情人節，但是希望整天行程後，有點時間陪太太、小孩，這就是最樸實、最簡單的過節方式。媒體也追問今年想不想再拚個「四寶」？身為「三寶爸」的蔣萬安則是睜大眼睛，露出驚訝、為難表情，狂笑之後秒回「先讓我休息一下」。

春節年假接近尾聲，蔣萬安仍行程滿檔，今天也是大年初五傳統開工日，也祝福所有商家大發利市、大吉大利。