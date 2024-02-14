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政二代PK！不只鄭運鵬曬帥兒子「德德」 蔣萬安大寶「得立」人氣也旺

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安全家福合照，大寶蔣得立（右2）人氣旺。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安全家福合照，大寶蔣得立（右2）人氣旺。圖／北市府提供

過年期間，台北市長蔣萬安在臉書貼出與太太、三寶的全家福合照，吸引近4萬人按讚，媒體今天問蔣，有沒有發現三寶跟太太是自己的流量密碼？蔣說，他沒有什麼流量密碼，只有「家人就是我的幸福密碼」。對於前立委鄭運鵬帥兒子「德德」話題不斷，蔣萬安也透露，他現在公開行程，有許多民眾跑來跟他說好喜歡大寶得立，「現在家裡的三寶人氣也已經旺過我了」。

今天大年初五，蔣萬安一早良辰吉時到光華商場參加開工團拜，對於臉書社群只有貼出三寶跟太太照片，流量都相當高，是否自己的流量密碼就是家人？蔣萬安說，其實家人就是他的幸福密碼，尤其家裡的3個寶貝的確都很可愛，尤其兩隻小的一個2歲半，一個1歲，現在帶他們兩個真的是蠻辛苦，尤其是太太。

蔣說，他在台北市工作、也是3個孩子父親，完全能體會家裡有小小孩，要兼顧工作是非常辛苦，所以也會從這個角度在未來施政上，會持續參考大家的意見，推出好的市政服務。

媒體也問蔣，對於前立委鄭運鵬的兒子德德昨天開ＩＧ，1晚10萬人追蹤，許多網友說比爸爸還帥。蔣萬安也自曝，其實家裡的三寶已經人氣旺過他了，剛剛在松山霞海城隍廟還有民眾跑過來說，「好喜歡得立」，表示都有看3個寶貝的照片。

蔣說，過年期間放個全家福、跟大家一起同樂，團員吃年夜飯，每個家庭也都是團聚時刻，他希望大寶得立就是可以扮演好哥哥的角色，做兩個弟弟好的榜樣，不管在各個方面，都會提醒他。

前立委鄭運鵬兒子「德德」（左），帥氣外型話題不斷。圖／取自鄭運鵬臉書
前立委鄭運鵬兒子「德德」（左），帥氣外型話題不斷。圖／取自鄭運鵬臉書

流量 蔣萬安 鄭運鵬

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