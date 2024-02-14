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詐騙猖獗 藍委擬修棄保潛逃罪…侯友宜：騙愈多關愈久

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
詐騙猖獗，新北市長侯友宜說，「騙越多、關越久」。記者葉德正／攝影
詐騙猖獗，新北市長侯友宜說，「騙越多、關越久」。記者葉德正／攝影

詐騙事件猖獗，媒體報導詐騙犯罪者棄保潛逃者眾，國民黨新科立委羅智強已準備好草案修訂「棄保潛逃罪」，強調人民期待的司法改革刻不容緩。新北市長侯友宜今天表示，詐騙愈來愈多，他一直強調「騙愈多、關愈久」，棄保潛逃要嚴格審慎檢視，讓修法順利通過，並嚴格執行。

羅智強13日在臉書發文質疑，看到一則新聞報導指出，台灣目前有8萬通緝犯逍遙法外，其中超過8千已經逃出境外，許多通緝犯利用當前交保制度和護照不會被註銷來棄保潛逃，彷彿就是讓被告可以「付費逃亡」。

侯友宜今天被問到此事時指出，這段時間治安問題被討論很多，詐騙案越來愈多，他一直強調「騙愈多、關愈久」，既然司法要強力執行，棄保潛逃的更要嚴格審慎檢視，讓修法能夠順利通過，嚴格執行想利用棄保方式脫離法律制裁的人。

侯友宜 修法 司法改革 羅智強 詐騙 通緝

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