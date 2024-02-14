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龍年是否拚四寶？蔣萬安曝今年情人節過法 狂笑神回「7個字」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今天大年初五西洋情人節，台北市長蔣萬安一早連拜3間廟，又到光華商場參加開工團拜，下午又要到文山區拜廟，行程滿檔。記者林麗玉／攝影
今天大年初五西洋情人節，台北市長蔣萬安一早連拜3間廟，又到光華商場參加開工團拜，下午又要到文山區拜廟，行程滿檔。記者林麗玉／攝影

今天大年初五西洋情人節，台北市蔣萬安一早連拜3間廟，又到光華商場參加開工團拜，下午又要到文山區拜廟，被問今天怎麼過情人節？怎麼樣「直男掰彎」？蔣萬安透露他過情人節的方式，果然很摩羯座，就是很樸實、很簡單，找個時間陪陪太太孩子。

媒體也追問今年想不想再拚個「四寶」？身為「三寶爸」的蔣萬安則是睜大眼睛，露出驚訝、為難表情，狂笑之後秒回「先讓我休息一下」。

今天大年初五，春節年假接近尾聲，蔣萬安仍行程滿檔，對於今天怎麼跟太太過情人節？蔣萬安說，很多幕僚都跟他一樣是一個直男，今天當然情人節先祝大家「有情人終成眷屬、情人節快樂」，今天也是大年初五傳統開工日，也祝福所有商家大發利市、大吉大利。

至於情人節怎麼過？蔣說，他今天一整天行程之後，希望有一點時間陪陪太太、陪陪孩子，這是最樸實、最簡單，讓太太感受一下情人節，至少能夠有時間陪伴，這就是他過節的方式，他實在沒有很浪漫的做法。

至於今天春節連假最後一天，收假日返回工作崗位車潮，蔣萬安說，剛剛有特別詢問警察局交通大隊及交通局，目前台北市區內的車況都算順暢，另外相關景點如陽明山花季等，目前觀察整個交通流量也很平穩順暢。至於返鄉車潮陸續回到市區，明天就要上班、恢復開工，目前了解相較去年還算順暢，不過會持續監控，預估從下午到傍晚開始，可能會湧現車潮，但都做好相關疏導準備。

北市 情人節 春節 蔣萬安 車潮 連假

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