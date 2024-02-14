拜廟發紅包／ 賴清德遇粉絲示愛 蔣萬安稱安好太座

總統當選人賴清德昨到雲嘉拜廟並發紅包，民眾熱情高喊「總統好、新年好」；嘉義有女粉絲拿到紅包後說了句「我愛你」，一旁國安人員一度緊張戒備。他到雲林準備的兩千個紅包發放一空，數百名排隊卻沒領到的民眾傳出抱怨，黨籍議員捐出自己拿到的紅包，再發送賴清德、蕭美琴聯名春聯安撫民眾。

賴清德初四首站到雲林斗六新興宮還願發紅包，排第一位領紅包的陳姓婦人來自高雄，她去年曾排隊蒐集十二個總統發的新年紅包，今年也想蒐集十二個下屆總統新年紅包，因此連夜到斗六排隊，接下來還會到其他縣市領取。

賴清德隨後到嘉義縣市的民雄鄉大士爺廟、慶誠宮、朴子配天宮及嘉義市城隍廟參拜祈福並發送紅包，嘉義市長黃敏惠也到場致意。黃敏惠說，賴清德看到鄉親如此熱情與支持，未來就任總統也應該會重視嘉義市的發展；賴清德說，他與黃敏惠曾是國民大會同事，未來會做嘉義市後盾，不分你我共同建設台灣、建設嘉義市。有位女性在城隍廟前廣場拿到紅包後雀躍尖叫，還有女粉絲拿到紅包後熱情說出「我愛你」，讓維安人員一度緊張。

行政院長陳建仁昨訪新北市私立台灣天主教安老院，感謝該院免費收容七十歲以上無依窮困長者。陳建仁說，台灣將在二○二六年邁入超高齡社會，政府積極布建居家式、社區式與住宿式等照顧服務，服務人數接近四十九萬人、服務涵蓋率近百分之七十九，將持續加強住宿式機構服務品質與量能，提供更完善照顧。