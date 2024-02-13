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賴清德年初四嘉義發紅包 熱情女粉直白「我愛你」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
副總統賴清德（前排左二）由嘉義縣長翁章梁（左）、立委陳冠廷（前排右三）等人陪同到大士爺廟、慶誠宮發送「萬物興龍」紅包。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德（前排左二）由嘉義縣長翁章梁（左）、立委陳冠廷（前排右三）等人陪同到大士爺廟、慶誠宮發送「萬物興龍」紅包。記者李宗祐／攝影

副總統、民進黨總統當選人賴清德今天到嘉義縣、市發紅包，受到大排長龍民眾熱情歡迎，不少民眾高喊「總統好！」、「新年好！」在嘉義市城隍廟甚至有女粉絲拿到紅包後直白「我愛你！」賴清德表示，未來會做為嘉義市後盾，與嘉義市長黃敏惠共同推動嘉義市建設，不分你我，共同建設台灣、建設嘉義市。

得知賴清德要來發送紅包，一大早不少民眾就在民雄鄉大士爺廟、慶誠宮排隊，上午11點50分賴清德由嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷等人陪同到大士爺廟、慶誠宮參拜後隨即發送「萬物興龍」紅包；接著下午1點30分由立委蔡易餘等人陪同於朴子配天宮參拜並發放紅包。

下午2點50分，賴清德在嘉義市長黃敏惠、立委王美惠陪同下，於城隍廟參拜祈福；賴清德致詞表示，感謝鄉親支持讓他高票當選總統，也讓王美惠高票連任立委，他也提及與市長黃敏惠曾是國民大會同事，未來會做為嘉義市後盾，與王美惠、市議會民進黨團，與嘉義市長黃敏惠共同推動嘉義市建設，不分你我，共同建設台灣、建設嘉義市。

黃敏惠表示，賴清德今天來嘉義市一定有感受到嘉義人的熱情，鄉親如此的支持，未來就任總統也應該會重視嘉義市的發展。

王美惠表示，未來賴總統也是嘉義市人的靠山，嘉義市會更進步、更好。

賴清德在黃敏惠、王美惠、嘉義城隍廟董事長賴永川等人陪同發送紅包，民眾擠爆廟前廣場，不少民眾高喊「總統好」、「新年快樂」，有女性拿到紅包雀躍尖叫，還有女粉絲拿到紅包後熱情說出「我愛你！」一旁國安人員緊張戒備，賴清德在發放紅包後與在場民眾擊掌後乘車離去。

副總統、民進黨總統當選人賴清德到嘉義市發紅包。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德到嘉義市發紅包。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德到嘉義市發紅包。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德到嘉義市發紅包。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德今天到嘉義縣紅包，受到民眾熱情歡迎高喊「總統好！」。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德今天到嘉義縣紅包，受到民眾熱情歡迎高喊「總統好！」。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德在發放紅包後與在場民眾擊掌後乘車離去。記者李宗祐／攝影
副總統賴清德在發放紅包後與在場民眾擊掌後乘車離去。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德（前排左七）與大士爺廟董監事等人合影。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德（前排左七）與大士爺廟董監事等人合影。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德（前排右四）在嘉義市長黃敏惠（前排右三）、立委王美惠（前排右二）等人陪同下，於嘉義城隍廟參拜。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德（前排右四）在嘉義市長黃敏惠（前排右三）、立委王美惠（前排右二）等人陪同下，於嘉義城隍廟參拜。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德於嘉義市城隍廟發送新年紅包時表示，未來會做為嘉義市後盾。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德於嘉義市城隍廟發送新年紅包時表示，未來會做為嘉義市後盾。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德（前排左三）在嘉義縣長翁章梁（前排右二）、立委陳冠廷（前排左一）等人陪同參拜祈福。記者李宗祐／攝影
副總統、民進黨總統當選人賴清德（前排左三）在嘉義縣長翁章梁（前排右二）、立委陳冠廷（前排左一）等人陪同參拜祈福。記者李宗祐／攝影

嘉義 紅包 賴清德

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