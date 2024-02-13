賴清德年初四嘉義發紅包 熱情女粉直白「我愛你」
副總統、民進黨總統當選人賴清德今天到嘉義縣、市發紅包，受到大排長龍民眾熱情歡迎，不少民眾高喊「總統好！」、「新年好！」在嘉義市城隍廟甚至有女粉絲拿到紅包後直白「我愛你！」賴清德表示，未來會做為嘉義市後盾，與嘉義市長黃敏惠共同推動嘉義市建設，不分你我，共同建設台灣、建設嘉義市。
得知賴清德要來發送紅包，一大早不少民眾就在民雄鄉大士爺廟、慶誠宮排隊，上午11點50分賴清德由嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷等人陪同到大士爺廟、慶誠宮參拜後隨即發送「萬物興龍」紅包；接著下午1點30分由立委蔡易餘等人陪同於朴子配天宮參拜並發放紅包。
下午2點50分，賴清德在嘉義市長黃敏惠、立委王美惠陪同下，於城隍廟參拜祈福；賴清德致詞表示，感謝鄉親支持讓他高票當選總統，也讓王美惠高票連任立委，他也提及與市長黃敏惠曾是國民大會同事，未來會做為嘉義市後盾，與王美惠、市議會民進黨團，與嘉義市長黃敏惠共同推動嘉義市建設，不分你我，共同建設台灣、建設嘉義市。
黃敏惠表示，賴清德今天來嘉義市一定有感受到嘉義人的熱情，鄉親如此的支持，未來就任總統也應該會重視嘉義市的發展。
王美惠表示，未來賴總統也是嘉義市人的靠山，嘉義市會更進步、更好。
賴清德在黃敏惠、王美惠、嘉義城隍廟董事長賴永川等人陪同發送紅包，民眾擠爆廟前廣場，不少民眾高喊「總統好」、「新年快樂」，有女性拿到紅包雀躍尖叫，還有女粉絲拿到紅包後熱情說出「我愛你！」一旁國安人員緊張戒備，賴清德在發放紅包後與在場民眾擊掌後乘車離去。
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