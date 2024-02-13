撞衫楊瓊瓔 馬英九喜氣洋洋台中發龍年紅包袋

今天是大年初四，前總統馬英九今天到台中神岡區順濟宮、后里中社花市，分送龍年紅包袋給民眾，馬英九身著紅外套意外與陪同的立委楊瓊瓔「撞衫」，喜氣洋洋，吸引民眾排隊與馬英九合影、索要簽名，洋溢年節氛圍。

馬英九今天先參拜神岡順濟宮，楊瓊瓔、市議員羅永珍、神岡區長梁益明及多名里長陪同，身著紅外套的楊瓊瓔半開玩笑表示，剛剛馬英九一下車，與她互看一眼說「我們兩個撞衫了！」馬英九參拜媽祖時特別強調，準備非常豐盛的五穀，祝福神岡「大豐收」。

馬英九致詞時說，他參拜媽祖時，特別祈求風調雨順颱風、疫情小，國泰民安出口、子孫多。他進一步解釋，沒有颱風會缺水，疫情小的沒關係，出口多經濟才會好，子孫多人丁才會旺。

楊瓊瓔說，馬英九每年春節都會到台中市發春聯或紅包袋，每每吸引眾多馬迷排隊等候，感謝馬前總統對台中市持續的關心，他並祝福大家萬事如意。