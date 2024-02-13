國會特偵組查弊 邱毅：無合法調查權只能雷聲大雨點小

國民黨團總召傅崐萁拋出成立國會特偵組，全力打貪、國會革新，被綠營質疑是私設刑堂。前立委邱毅今天表示，國民黨真要查民進黨的弊案，不是只說說搞媒體效果，立法院設特偵委員會或特偵組，一定會做出些成績來，沒有合法的調查權，即使有心查弊，也只能雷聲大雨點小。

邱毅透過臉書指出，傅崐萁拋國會特偵組要查清楚民進黨過去八年的各種弊案，民進黨很緊張，強烈反彈，柯文哲和民眾黨尚未表態，至於立法院長韓國瑜的態度，他估計也是站在支持的立場。

邱毅指出，若真要查民進黨的弊案，立法院設個特偵委員會或特偵組，一定會做出些成績來。至少擺在眼前的疫苗採購、護航高端、武器採購、潛艇國造，進口雞蛋等弊案，都是引發社會共憤，人人皆曰可殺的查弊目標。

此外，邱毅提到，民進黨總統當選人賴清德的「賴皮寮風波」還沒落幕，要追查清楚，必須有個如特偵委員會來調查。沒有合法的調查權，即使有心查弊，也只能雷聲大雨點小。就像包青天若沒有開封府尹的位置，即使有再大的能耐也是沒輒。