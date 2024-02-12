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影／參拜媽祖 賴清德：不分黨派團結同心台灣一定能愈來愈好
副總統賴清德今天早上到台中大甲日南慈德宮參拜時說，他希望大家為了台灣不分黨派和你我，共同努力，只要團結同心，台灣一定能愈來愈好，大家生活自然可以愈來愈好過。
賴清德今天在中部地區參拜行程多，早上先到台中大甲日南慈德宮參拜，送大家限量一元福袋，再趕到台中市大里瑞和宮參拜，下午則到彰化縣和南投縣參拜。
賴清德抵達日南慈德宮時，廟方在大門前高掛「觀迎賴清德總統蒞臨日南慈德宮」，信徒和民眾在廟前廣場排隊等候領限量福袋，人潮排到廟旁巷道，有粉絲看到賴清德興奮想合照，但他今天行程多，無法與民眾合照。
賴清德表示，他很高興到日南慈德宮參拜天上聖母媽祖婆，為台灣祈福，他感謝媽祖保佑，讓這次選舉能平安順利，圓滿成功，他也向台中鄉親致謝，這次選舉支持他和民進黨推薦的台中市8位立委候選人，他希望大家為了台灣不分黨派和你我，共同努力，只要團結同心，台灣一定能愈來愈好，大家生活自然可以愈來愈好過。
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