影／通霄馬家庄祭祖 馬英九：是我「在台灣的故鄉」每年都會來

前總統馬英九在今天大年初二依往例到苗栗通霄馬家庄祭祖，他說，中國人講究慎終追遠，馬家庄是他在台灣的故鄉，到馬家庄祭祖意義非凡，未來他每年都還會持續前來祭祖。

馬英九上午8點多到馬家庄祭祖，吸引不少鄉親前來等待領取福袋。馬英九致詞時，訴說去年回大陸湖南祭祖的經驗，強調慎終追遠是中國人的美德，大陸祭祖之行讓他深感意義重大。

馬英九也提及當年聽說通霄有個馬家庄，全庄人都姓馬，他得知後前來一探， 發現馬家庄祠堂的堂號「扶風堂」，與他家裡堂號一樣，讓他深受撼動，也開始每年初二到馬家庄祭祖，迄今已來過20多年，將馬家庄視為他「在台灣的故鄉」，以後每年都還會前來祭祖。