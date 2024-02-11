愈緊張就愈需要溝通 蔣喊話賴：兩岸和平 人民心聲

台北市長蔣萬安昨天對準總統賴清德喊話，希望政府能夠了解人民心聲是要兩岸關係與區域和平穩定、希望安居樂業，這是國人的基本期待。

蔣、賴前後參拜龍山寺

昨天是大年初一，蔣萬安與賴清德昨天上午先後赴台北市龍山寺參拜，兩人均展現了強大的人氣。蔣萬安上午八時許抵達龍山寺參拜，賴清德稍晚也抵達龍山寺。賴清德致詞時表示，感謝神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，地方四時無災，更要感謝廣大的台灣父老鄉親支持，「讓我有機會高票當選中華民國台灣第十六任總統」。

賴清德表示，他會跟各界團結合作，讓國家更強盛，人民更富有；同時間也會照顧弱勢，讓社會更好、更安定、更和諧。

新春國內多家廟宇抽出國運籤，蔣萬安昨天被詢問到今年國運相關問題時，向賴清德喊話。蔣萬安說，兩岸愈緊張就愈需要溝通，希望賴清德能了解人民心聲、維持區域和平穩定。

年前我方宣布暫停組團赴大陸旅遊，被視為蔡政府回應大陸拉攏我邦交國、擴大Ｍ５０３航路等作為的反制，讓外界擔心選後兩岸情勢可能更趨緊張。

蔣萬安昨天說，人民的心聲是要兩岸關係與區域和平穩定，國人希望安居樂業，這是基本期待；政府要能夠聽到民眾心聲，好好照顧人民。

柯看兩岸：人民有智慧

昨天民眾黨主席柯文哲被問到是否要提醒賴清德好好處理兩岸事務時，柯文哲表示「關關難過關關過」，台灣人民遇到困難會想辦法過去的。

柯文哲針對國運籤預告兩岸可能會有衝突的說法，他表示，「反正還是這樣，一定關關難過關關過，台灣人民還是有智慧的，遇到困難會想辦法過去」。

侯：同心面對國際情勢

新北市長侯友宜昨天到板橋慈惠宮等廟宇參拜，他表示面對艱鉅情勢，只要團結面對，台灣就能繁榮走下去。至於有關有宮廟國運籤示警「上半年辛苦」，他也強調對台灣有信心。侯友宜說，雖然當前國際情勢艱鉅，但相信只要團結，大家同心同力面對任何的挑戰，一年會比一年更好，台灣就能永續繁榮的走下去。