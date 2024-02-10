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龍年揮毫賀新春 柯文哲自創「降龍十八掌」春聯

聯合報／ 記者唐筱恬
柯文哲（左二）揮毫寫書法。圖／民眾黨提供
柯文哲（左二）揮毫寫書法。圖／民眾黨提供

今天是大年初一，民眾黨主席柯文哲網紅2Chill、插畫家Ken大叔、民眾黨發言人吳怡萱過年一起寫春聯，並邀請書法老師王貞懿指導揮毫。柯文哲自爆，他從小書法都是拿「乙下」，在眾人鼓勵下挑戰用毛筆寫「龍」字，從下筆到寫完只花10秒鐘，被網紅2Chill虧「是在開藥箋嗎 ？」

今天是大年初一，柯文哲發出賀歲影片，與吳怡萱、2Chill等人一起新春寫春聯。柯文哲提起毛筆，自曝以前書法成績都是「乙下」，不過在老師鼓勵下，他靈機一動想寫「降龍十八掌」，結果從亢龍有悔、見龍在田、雙龍出海、龍由天地、神龍降世，一路寫到狂龍亂舞、飛龍在天等「降龍十八掌招式」，愈寫愈起勁，最後因紙張用完，僅揮毫16招式。

柯文哲表示，在他的年代，一整個世代的全球華人都看過金庸小說或其改編的電視連續劇，其中最受歡迎作品之一就是射鵰英雄傳，於是他聯想龍年吉祥話瞬間充滿金庸作品。

柯文哲說，十多幅春聯中自認寫得最好的是「伏虎降龍」、「龍戰於野」、「亢龍有悔」，如果再練習幾遍，一定會寫得更好。王貞懿則說，教學多年，第一次看到有人寫春聯以「降龍十八掌」為題，並點評寫得最好的、最能代表柯氏風格的就是「狂龍亂舞」。

最後談到新年新希望，柯文哲表示，這次過年終於可以好好睡覺，不用每天7點半準時上班，也向民眾拜年祝福全體國人「平安幸福」、「好運龍眾來」、「和樂龍龍」。

春聯 柯文哲 網紅

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