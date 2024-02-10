賴清德發福袋人氣超旺 排隊人潮擠爆龍山寺周遭

副總統賴清德今天上午10時35分抵達艋舺龍山寺參香祈福，並發放福袋。現場排隊信眾人山人海，大門一度無法進出，只能從側門離開，排隊人龍不只繞廟宇一圈，還排到對面艋舺公園。搶頭香的戴媽媽一早7時30分就來排隊，她說，想沾未來總統的福氣，希望賴清德能好好打拚，讓國家更進步。

開春首日，不少政治人物選擇前往艋舺龍山寺參拜，台北市長蔣萬安上午8時30分許參香，龍山寺董事長黃書瑋還致贈一幅觀世音菩薩的畫像給蔣萬安。

賴清德身穿卡其色格紋西裝外套、酒紅色高領毛衣與咖啡色西裝褲，年輕化穿著相當吸睛。他今早在家鄉萬里昭靈宮、基隆慶安宮參香後，接著上午10時35分到達龍山寺，還會到大龍峒保安宮、新北市力行福德宮，再回本命區台南市的開台天后宮、安平觀音亭、安平靈濟殿參香祈福。

一名戴姓媽媽7時30分就到龍山寺排隊，她說，想要沾沾未來總統的福氣，替兒子拿福袋，希望賴清德能為2300萬人努力，做好的打算，讓國家更進步。

賴清德致詞時表示，首先要叩謝神恩，感謝龍山寺觀音佛祖保佑台灣國泰民安、風調雨順，地方四時無災，同時也保佑自己在2024選舉中，能夠平安順利成功，更要感謝廣大的台灣父老鄉親鼎力支持，「讓我有機會高票當選中華民國台灣第16任總統」。

賴清德也請求龍山寺與鄉親能團結，讓國家更強盛、人民更富有，同時也能照顧關心弱勢的朋友，讓社會更安定和諧。