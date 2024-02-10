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超過10年沒逛過賣場 蔡英文合體網紅「陪沈團」買年貨

聯合報／ 記者唐筱恬
蔡英文總統與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。圖／總統府提供
蔡英文總統與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。圖／總統府提供

許多民眾都會在過年前夕前往大賣場或傳統市場採買年節用品，而今年農曆年前，蔡英文總統也特別前往大賣場購買年貨食品，並邀請到以風格生活化著名的美食YouTuber「陪沈團」，陪同蔡總統一起逛大賣場的年貨大街

蔡英文總統此次前往西門商圈周邊賣場買年貨，蔡英文總統表示，對於能到大賣場採購的心情非常興奮，因為自己已超過10年沒逛大賣場。而現場「陪沈團」也向總統推薦許多美味食品，並向總統介紹國際旅客喜愛的台灣伴手禮。

蔡英文總統在現場除了分享她平常愛吃的食物，也在現場採買零食、泡麵、蔥油餅、饅頭、冰棒等食品，以及愛吃的三色豆。在行程最後，蔡英文總統也與賣場員工合照及發放一元福袋，向辛苦的店員拜個早年。

年貨大街 蔡英文 賣場

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