反省是否做出錯誤決定 柯文哲：怎麼被打也不故意設計害人

民眾黨主席柯文哲昨天小年夜晚上在臉書發表「小年夜的反省」一文，他回顧過去一年，是他人生重大挑戰，包括參選總統、宣布時間、副手人選、選戰主軸等，都是重大抉擇，他感謝團隊和支持者，「但我也在自省，個人是否做出了那些錯誤的決定」。

柯文哲表示，傳統習俗中，小年夜是過年大掃除的最後時機，其實不只物理環境，心理空間更要清掃。過去一年，「是我人生重大挑戰」，是否參選2024、何時宣布、副手人選、選戰主軸，每一項都是重大抉擇。

柯文哲表示，他感謝在這場戰役中，團隊與支持者全心的付出，「但我也在自省，個人是否做出了那些錯誤的決定」。

柯文哲表示，孔子說六十而耳順，意思是要好話壞話都能聽進去，達到「順不輕喜，逆不乍怒」，深入權衡後，再做正確的判斷。這聽起來很簡單，但是不容易。他也只能開放態度，聆聽各界意見，但選戰期間大量且混亂的資訊灌入，要不偏聽又能去蕪存菁，的確很難。然而凡事反求諸己 ，「這就是我未來要給自己的功課」。

「反省改進、認真工作，是我們的基本態度」。柯文哲表示，他堅持要打一場不一樣的選戰，堅持小額募款、堅持創新、堅持道德底線，無論怎麼被打，也不會故意設計害人。他相信在這場民主洗禮後，台灣政壇注入新的活水，喚起更多公民意識、與對政治的熱情與嚮往，「龍年，我們繼續努力，願龍抬頭，人民豐收」。