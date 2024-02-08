小池百合子赴李登輝墓前弔唁頻拭淚 李安妮感謝「日本的女兒」

東京都知事小池百合子訪台，今早前往五指山國軍示範公墓弔唁前總統李登輝，由李登輝基金會董事長李安妮陪同。小池在李登輝墓前拭淚，並表示雖然李登輝最喜歡的千風之歌裡面有說道，不要哭泣，因為已化為千風，但想念李登輝的時候，還是會止不住眼淚。

李安妮則回應，李登輝經常提到有一位「在日本的女兒」，非常感謝小池這次特地遠道而來。

弔唁結束後，小池與李安妮前往貴賓室進行簡短交流。李安妮分享接掌基金會後的轉型工作，包含以各項主題式的紀念音樂會取代原先的募款餐會、深化台日關係以及籌建「李登輝紀念文物圖書館」等。而今年9月，李登輝紀念交響樂將在台灣首演，目前亦規畫2025年5月在東京海外演出，期盼屆時小池能成為座上賓，在樂聲中與日本眾多友台人士共同追念李登輝。關於文物圖書館，李安妮亦希望未來落成典禮能邀請小池共襄盛舉，文物館也會展出小池與總統互動的珍貴照片。

小池也問候李登輝遺孀曾文惠的身體狀況，並表示非常高興與感動今天能到五指山弔唁「父親」。她說，這樣的感動除了私人的情感之外，李登輝確實是台日關係非常重要的關鍵人物，相信大家持續守護與延續李登輝的遺志。

最後，李安妮致贈題有李登輝「誠實自然」的圓盤，為小池打氣，祝福小池在政壇上一切順利。