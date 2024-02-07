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江啟臣：我國邦交退群率45.5% 憂如索馬利蘭變國際孤兒

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委江啟臣。圖／聯合報資料照
國民黨立委江啟臣。圖／聯合報資料照

中華民國外交情勢不斷惡化，國民黨立法院副院長江啟臣今在臉書發文表示，我國邦交國退群率達45.5%，從諾魯正式斷交後，接著吐瓦魯傳出斷交警訊，現在又有中南美的邦交國瓜地馬拉拉警報，目前我國僅剩12個邦交國，若再惡化恐怕將跌至個位數，甚至可能如索馬利蘭一樣成為國際孤兒，執政者不得不慎。

江啟臣說，馬政府執政八年，維持22個友邦，鞏固邦誼也維持經貿關係。蔡英文總統2016年上任後提出「踏實外交」，但近八年過去斷了10個邦交國，現在瓜地馬拉雖表示會與我國繼續在現有層面上合作，但也考慮和中國大陸發展正式經貿關係。

江啟臣表示，蔡政府執政迄今，陸續與聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、諾魯斷交，退群率高達45.5%。而斷交國中與巴拿馬、多明尼加有超過1億美元的經貿往來，但我國對瓜地馬拉輸出有近2億美元、輸入也有1.3億美元，仍屬最高，而瓜國人口數達1798萬人，僅次於先前斷交的布吉納法索，GDP為1855億美元，則僅次於先前斷交的多明尼加2550億美；而瓜國更是在現存的12個邦交國中，人口數最多，GDP最高，也是我輸出金額最高的國家，不論是過去或現在，都佔有相當重要的地位，甚至可說是目前最大的邦交國。

江啟臣說，蔡政府過去側重與「理念相近國家」之實質交往，戮力拓展雙邊交流以建立「民主同盟」，但面對中國大陸的經濟崛起，進而以經濟影響外交，開始挖角真正承認中華民國主權且在國際上能為發聲的邦交國，試圖壓縮我國際空間與聲量，面對中共的步步進逼，政府更應想方設法全力鞏固，否則當邦交國只剩個位數時，恐會成為國際上的「外交孤兒」，甚至進而影響到美、日、澳的印太戰略布局。外交無假期，執政者千萬不能讓中華民國消失於國際社會之中，也要善盡區域穩定的國際責任。

斷交 江啟臣 瓜地馬拉 邦交國

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