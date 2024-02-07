蔡總統、賴清德接見小池百合子 盼台日關係越來越好

蔡英文總統、副總統賴清德今天下午，前後接見了日本東京都知事小池百合子訪問團。蔡總統表示，台灣與日本共同經歷過許多挑戰，期盼未來雙方有更多交流合作機會，讓台日關係發展越來越好。賴清德指出，未來將努力維持台海現狀穩定及區域和平，促進進一步繁榮發展，並期盼台日兩國能進一步合作，在區域和平穩定及經濟產業發展共創雙贏。

蔡總統表示，台灣和東京都在消防和教育等各項領域，都有很多交流，很高興小池百合子此行率團來訪，並和數位發展部唐鳳部長交換意見，唐鳳在台灣疫情期間建立的系統，讓國人可以快速登記施打疫苗，讓流程快速有序。台灣與日本共同經歷過許多挑戰，一直是相互扶持的夥伴。而小池知事是台灣在日本的好朋友，希望未來雙方有更多交流合作機會。

賴清德表示，小池百合子在日本政界有舉足輕重的地位，希望能得到小池百合子的支持，讓台日兩國能進一步合作，在區域和平穩定及經濟產業繁榮發展上，共創雙贏。未來他也將與副總統當選人蕭美琴共同努力，維護台灣安全，維持台海現狀穩定及區域和平，促進台灣進一步繁榮發展。

賴清德指出，台灣與日本是鄰居，有歷史淵源，也同樣面臨颱風及地震等天災，甚至傳染病的挑戰，幾十年來經由互相幫助，患難見真情，彼此感情非常深厚。台灣人民也感謝日本在疫情期間，捐贈四百多萬劑疫苗，期待在小池百合子的協助之下，讓兩國交流能夠更密切，人民之間合作能更好。

小池百合子表示，台日關係的緊密程度已超越一般友誼，尤其因為地震的關係，兩國情誼更加深化。包括今年初發生的能登半島地震，台灣人誠摯地向日本伸出援手，給予日本許多協助，她要對此表達感謝。