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黨內傳雜音？蔡壁如回任中央委員案無結論 民眾黨：待柯文哲決定
民眾黨主席柯文哲有意邀請前立委蔡壁如回任中央委員，黨內卻有不同聲音，民眾黨今天中午舉行中央委員會，討論蔡壁如人事案，民眾黨發言人李頂立會後轉述，今天會中充分討論後，讓柯文哲把想法帶回去思考後，未來再做進一步決定。
民眾黨7日中午在台大國際會議中心舉行中央委員會，8席立委為民眾黨當然中央委員，除被停權的陳昭姿，其餘7名立委首度參與中央委員會，討論例行黨務、黨團業務外，還包括蔡壁如回任中央委員案。
民眾黨立委黃國昌會前受訪表示，該人事案由中央委員一起討論，自己對於黨務參與不深，尊重柯文哲的決定。屢被傳出跟蔡壁如有心結的立委黃珊珊則說，她不清楚狀況。
民眾黨中央委員會結束後，柯文哲跟黃珊珊面對媒體詢問對蔡壁如人事案看法，兩人都沒有回應，交由李頂立統一對外說明及回應。
李頂立轉述，會中有討論到指定中央委員，經過充分討論及意見溝通後，對於3席由黨主席指定中央委員，僅對林富男的1席有共識，另外兩席則屬於黨主席決定，牽涉人事、組織布局等考量，柯文哲會將今天會議中的意見帶回去通盤考量後再做出裁示。
媒體追問，蔡壁如人事案是否今天沒共識，李頂立表示，今天會議就是尊重中央委員的權責，充分溝通跟表達，對於未來人事及組織布局，有些想法提出，但人事狀況需要通盤考量，所以今天先讓柯文哲把想法帶回去，未來再做進一步裁示。
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