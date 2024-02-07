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陳亭妃：監督食安不分藍綠 台糖應向全民交代

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃（左）、蔡易餘（右）前天舉辦「拒絕恐慌，台中市政府過年前說清楚」記者會，要求台中市政府在過年前把瘦肉精事件各環節交代清楚，並且建議台糖應該要向中市府提告。記者許正宏／攝影
民進黨立委陳亭妃（左）、蔡易餘（右）前天舉辦「拒絕恐慌，台中市政府過年前說清楚」記者會，要求台中市政府在過年前把瘦肉精事件各環節交代清楚，並且建議台糖應該要向中市府提告。記者許正宏／攝影

有關台糖梅花肉片食安風波，台中市衛生局、衛福部食藥署啟動複驗，今天公布均檢出瘦肉精西布特羅，民進黨立委陳亭妃表示，監督食安不分藍綠，大家都要站在人民的立場，請衛福部食藥署說清楚講明白，台糖公司面對這件事情，更應該要向全民交代。

台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，台中市政府、衛福部啟動雙軌複驗，台中市衛生局、衛福部食藥署今天公布複驗結果，均有檢出西布特羅。台糖公司表示，全台豬場都有採檢，僅此檢體驗出西布特羅，後續交由專家分析檢討，台糖靜待結果。

陳亭妃表示，針對台中市政府的原檢體，食藥署再度進行複驗，今天上午公布結果，檢出0.001ppm的西布特羅，她要求衛福部、食藥署說清楚講明白，而台糖面對這件事情，更應該要向全民交代。

另外，國民黨立委廖偉翔今天點名，陳亭妃慫恿台糖公司告到底，「如果未來選上台南市長，是不是也會選擇與廠商站在一起」，陳亭妃則反嗆，請他先搞清楚當天記者會的內容，「廖偉翔先搞清楚再來罵人。」

陳亭妃表示，監督食安不分藍綠，大家都是在站在人民的立場，希望台中市政府公開2月2日新聞稿的檢驗標準與資料，他們應該在第一時間提供原檢體給食藥署複驗，但是食藥署遲至2月5日下午才收到原檢體，因為中市府的行政作為延遲好幾天，「如果台糖對自己有信心，就應該為聲譽訴諸法律途徑。」

台中市 陳亭妃 食藥署

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