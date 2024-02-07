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美國因素、安全考量 蘇起：蔡總統登太平島可能性很小

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰蔡晉宇／台北報導
Google Earth太平島衛照圖。（取材自Google Earth）
Google Earth太平島衛照圖。（取材自Google Earth）

南沙太平島碼頭擴建工程已完工，蔡總統是否會藉此機會登島宣示主權，成為外界關注焦點。立法院副院長江啟臣昨公開表示，捍衛國家主權不分朝野黨派，支持蔡英文總統親赴太平島。國安會前秘書長蘇起則認為，蔡總統登島的可能性很小，一是美國因素，二是人身安全考量。總統府昨重申，若有排定行程會發布通知。

蘇起昨接受廣播專訪表示，蔡總統有九成可能不會登島，除了美國不樂見台灣攪到南海問題，他認為更大的理由是蔡總統人身安全的考量，「四小時航程、一千六百公里，飛得過去，回得來嗎？」

蘇起說，大陸的戰鬥機太多了，到時就算不把你打下來，派幾架戰鬥機在旁輪流伴飛，相片照出來，左右包夾，那就非常難看，所以打下來更不要說了；我國戰鬥機完全沒辦法來護航，光是安全理由就足夠讓蔡總統不去太平島。

蘇起也說，現菲律賓與中國大陸關係緊張，這也是一個額外因素，美國希望台灣不要加進來，蔡英文飛這一趟，等於把台灣的角色凸顯出來，所以美國一定不會樂見蔡英文去。

蘇起認為，ＥＣＦＡ（海峽兩岸經濟合作架構協議）不會完全斷掉，他評估北京當局不會把ＥＣＦＡ做得太絕，選擇性的經濟手段可能會有，但全面終止「還沒到那個程度」。

美國 蔡英文 蘇起

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