新聞眼／美中有默契 我不可掉以輕心

台灣總統大選一月落幕，白宮國安顧問蘇利文日前表示，台灣在選舉期間，未發生重大兩岸事件，部分原因在於華府、北京與台北各自努力減少對彼此的誤解。可見，美中之間為了減少衝突和誤判，達成某種程度上的默契。

現階段觀察，美中之間在選後依舊延續這分默契，一方面美中去年關係回溫，雙方領導人在舊金山會唔，重新建立溝通管道；另一方面，今年不僅是台灣的選舉年，亦是美國大選年，美中之間都不願攪亂選情。

在這樣背景之下，除了諾魯共和國突襲式與台灣斷交，再加上中方片面改變Ｍ５０３航路之外，中國大陸對於台灣選舉結果的反應，相較於往年顯得更為克制，在態度上表現出觀望，推測有意持續觀察新政府的兩岸立場，也避免台海情勢再成國際熱點，進而衝擊競爭激烈的美國大選。

面對中方的相對友善，美方自然不希望台灣打草驚蛇，更不願台灣在此刻扮演麻煩製造者，這也解釋了我國近期與美國在互動上的低調，包括駐美代表俞大㵢參與美國祈禱早餐會，卻未大肆宣傳，也無敏感政治人物跨海參加。

不過，中美有默契讓看守政府在五二○前零意外交接，並不代表台灣可以掉以輕心。不管是諾魯無預警斷交的前車之鑑，還是吐瓦魯和瓜地馬拉近期透露的外交警訊，皆顯示若中方態度驟變，極有可能出現外交上的骨牌效應，走回烽火外交的老路，台灣不能不抱有危機意識。

這分危機意識，除了外交系統的全面戒備，以及政策作為上避免製造麻煩、挑起爭端，同時也須在賴清德五二○就職典禮交出具體而穩健的兩岸論述，既是蔡政府路線的複製及延伸，為新政府打下台海和平穩固的基礎，也讓台灣在美中台三角中扮演更重要的角色。