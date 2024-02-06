2026誰接棒？陳其邁今感謝李昆澤 但強調非鼓勵選市長

立委李昆澤今天上午出席高雄高工附設立體停車場啟用典禮，高雄市長陳其邁致詞講到李昆澤幫忙向中央爭取經費，現場響起一片掌聲，陳其邁露出笑容對李昆澤說，「看這個態勢，我不是、我不是鼓勵你（指李昆澤）選市長！」是在感謝你對交通建設的專業。

李昆澤接受記者電話訪問時表示，他是選民栽培的立法委員，當然會為高雄的交通建設來努力，「陳市長是跟我開玩笑的！」李昆澤強調，他對高雄市民建設的承諾，都要逐一完成。

2024年總統、立委選舉才剛結束，2026年的高雄市長選舉已經悄悄開跑。國民黨不分區立委柯志恩被認為有意再戰2026高雄市長選戰，民進黨高雄立委許智傑、賴瑞隆、林岱樺也持續勤跑選區，地方人士認為有志市長。

陳其邁今天在雄工附設立體停車場啟用典禮致詞時表示，李昆澤與他同年次，做事情很實在，「我沒看過立委，對交通這麼專業、認真、打拚！」

陳其邁說，李昆澤對高雄的交通建設如數家珍，比他還厲害，也比交通部長厲害，「先前因為選舉，不敢黑白講，不然他（指李昆澤）當交通部長剛好而已！」此時現場響起一片掌聲，陳其邁露出笑容對李昆澤說，「看這個態勢，我不是、我不是鼓勵你選市長！」是在感謝你對交通建設的專業。

李昆澤說，他從來沒有做這樣的規劃，民進黨會透過初選的方式，高雄市民也會選出一個為高雄發展繼續努力的好人選。