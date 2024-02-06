6歲幼童可進投票所 小歐盟籲加強宣傳

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「讓家長能帶小孩進投票所投票，才是真正落實性平與增加公民參與！」小民參政歐巴桑聯盟（下稱小歐盟）6日召開記者會指出，雖然法律已允許6歲以下幼童進入投開票所，但地方選委會似乎仍不清楚規定，因此至少發生17起阻攔幼童進入的狀況。民進黨立委陳培瑜呼籲中選會，加強選務人員訓練與警方溝通。

中選會規定未落地

小歐盟副秘書長沈佩玲表示，今年選舉她們接獲至少17起選務人員或警察拒絕讓家長帶6歲以下小孩進入投開票所的檢舉，雖然最終有13位可以進入，但仍有4位無法進入，且黑數一定更多。她強調，家長是可以帶年幼小孩進入投開票所的，這也可以讓男女都能肩負起輪流照護兒女的責任。

陳培瑜則指出，2020年5月6日，立法院就已經通過《總統副總統選舉罷免法》第53條、《公職人員選舉罷免法》第57條，開放選舉人照顧之6歲以下孩童得進入投開票所，相關法律已經落實4年，歷經大小約10場選舉，但至今仍發生幼童遭阻攔的狀況，顯示中選會的訓練不足。

要讓警方了解狀況

沈佩玲也說，除了選務人員不清楚狀況，有時候是警察攔人，顯示相關的訓練並未統一處理，呼籲中選會要加強與警政署的橫向聯繫；陳培瑜也拿出中選會的臉書圖卡說，中選會明明有宣傳，結果投開票當天家長卻因選委會未訓練妥當而帶小孩遭拒，將不利民眾行使公民權。

「性平與兒權友善，要從生活的每個角落做起！」社團法人台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎直言，中選會這4年的選務運作還有很大的改進空間，呼籲中選會加強選務人員訓練、增設更多便民圖卡，讓家庭不用因為擔心要顧小孩而無法投票，反而喪失行使公民權的權利。

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