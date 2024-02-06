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談馬王政爭 蘇起：馬英九任內最失策 政治生命結束的開始

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國安會前秘書長蘇起。圖／聯合報系資料照片
國安會前秘書長蘇起。圖／聯合報系資料照片

國安會前秘書長蘇起新書「美中對抗下的台灣選擇」近期出版。他今天接受廣播專訪時提及與前總統馬英九的關係，並直指馬英九任內最失策的，就是2013年的馬王政爭，也是馬英九政治生命結束的開始；同時評比陳水扁、蔡英文總統對立法院的掌控力就明顯比馬英九高。

蘇起今上午接受「POP嗆新聞」廣播專訪，新書中談及馬英九，蘇起對馬英九勤奮認真的評價非常高，但認為當總統的人際手腕需要改進。

新書提到，由於沒有共事經驗，彼此不了解對方的工作習慣，蘇起上任國安會秘書長不久，發現馬英九喜歡半夜打電話討論事情。有一次，蘇起忍不住直言「我肝不好，醫生交代12點以後要睡覺」，馬英九從此就沒有打半夜電話給他了。後來聽說其他的秘書長還是常常會在午夜接到急電。

蘇起在書中寫道，有一次他去東京密訪，拜會安倍晉三在內的幾位眾議員。回台時看到一間禮品店擺了裝飾用的圓盤，上面把明治維新後的歷任日本首相、任期、年份都畫上去，「我一看，我也喜歡這個東西，因為非常實用嘛，就買了兩份，自己留一份，另一份回來以後就送給總統」，第二天馬英九總統就把圓盤還給他，還加了一份便條說「抱歉，蘇起兄，我不收禮。」主持人黃暐瀚笑稱，這就是馬英九，太傳神了。

提及馬王政爭，蘇起新書指出，「以當時王院長在立法院的影響力，他可以幫到馬總統，其實是可以合作，卻不知道為什麼馬前總統就不信任。」同時直指馬英九沒有當過立委，他對立法院運作看來有點陌生，每一個會期國民黨團說要過什麼優先法案，後來沒有達標，也沒完成，事後好像也沒有什麼考核辦法，有點可惜。

蘇起表示，這是國民黨一個很大缺點，一直到前主席吳敦義為止，前面的幾位主席都沒有擔任過立委，都是外包給王金平，所以王金平才會養得勢力那麼大，因為他太重要了，整個總統、國民黨都靠王金平。馬英九就現實面更應該跟王金平好好相處。

蘇起認為，王金平當然有些地方馬英九看得不順眼，但可以幫助馬英九很多地方，包括國民黨的團結、行政立法很多關係，「關係好的話，很多事情可以做到」，但很可惜兩人從競選黨主席開始感情就不融洽，一直到到執政時都是這樣子，2013年鬧翻後，發生太陽花學運，王金平當然幫民進黨來整馬英九，這就是很遺憾的一件事。

此外，蘇起也盤點6項缺失，導致馬英九施政期間吃力不討好，包括忽視基本盤，太想彌補藍綠鴻溝、想當全民總統，刻意不照顧自己人；其次，不重視論述；第三，不重視培養國民黨的後續人才，思維一直在政府而不是在黨，導致國民黨人才鏈斷裂。

第四，蘇起認為，馬英九遇到挫折就會退縮，例如核四案、國光石化、廢除軍法審判，民眾有抗議，他就妥協；第五是憂讒畏譏，對媒體的批評，馬英九馬上打電話去溝通、要求更正，「在廚房裡面本來就是熱的，國家領導人就把事情做好，這些批評他的人，自然會有別的人來批評，他不必自己來打這個電話，我覺得浪費太多時間。」

第六，蘇起舉馬英九任用賴幸媛擔任陸委會主委「識人不明」的事例，賴幸媛不信仰馬英九的理念、也無法執行政策，還私下與蔡英文往來，批評這是馬人事任命最大敗筆。

國民黨 蘇起 馬英九

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