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投無效票送評議 陳昭姿赴民眾黨中評會：柯文哲相信我

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院長選舉時，民眾黨立委陳昭姿所投的票因油墨汙痕被認定為廢票。圖／聯合報系資料照片
立法院長選舉時，民眾黨立委陳昭姿所投的票因油墨汙痕被認定為廢票。圖／聯合報系資料照片

國會龍頭選舉，民眾黨立委陳昭姿投票時，因選票被手指印汙被認定為無效票，日前主動請辭黨團幹事長，民眾黨中評會今天舉行臨時會討論無效票爭議，陳昭姿前往中評會說明後受訪表示，相信中評會將會就她陳述的事實，做出成比例的處理，尊重最終中評會做出的結果。

針對國會龍頭選舉無效票爭議，陳昭姿今天受訪表示，那是無心之過，民進黨團總召柯建銘在媒體受訪稱她蓋不下黃珊珊而跑票，沒一句話是真實，絕對沒有所謂跑票或作假，民眾黨團昨天在朝野協商提出臨時動議要求修正議事錄。

媒體追問，民眾黨主席柯文哲是否追究無效票。陳昭姿表示，柯文哲相信她，柯告訴她，人生遭遇到一些不實臆測，柯就超過一百次，這是一個很無心的過失，也可以當作教材，未來每次投票都要非常小心。

對於今天到中評會說明，陳昭姿表示，她的角色是列席說明，中評委有提出一些問題，她據實回答，說明結束後她就離席，由中評委進行內部討論；基本上相信中評委會就她的陳述事實，做出程比例的處理，尊重最終的結果。

民眾黨 陳昭姿

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