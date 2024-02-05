潘孟安曝光最新動向 高鐵上收到兩顆「民主芭樂」

大選結束後，總統當選人賴清德的競選總幹事潘孟安動向引發關注。潘孟安今晚在臉書透露，他今天坐高鐵北上，遇到一位年輕同學，送他兩顆阿嬤種的「民主芭樂」，請他送給賴清德，他使命必達。

潘孟安日前被猜測可能入閣或入府，他只回應他要回家種芒果，最近也在臉書分享他去日本旅遊放鬆，至今未說明下一個工作是什麼。

潘孟安今晚在臉書分享高鐵奇遇記，並感謝這位送他「民主芭樂」的年輕同學，他說，「謝謝郭同學的民主芭樂，我送到賴清德手上了，遵守約定，完成任務。今天下午搭高鐵遇到未曾謀面的同學，塞了一封信和兩顆阿嬤種的芭樂給我，請我一定要轉交給賴清德主席。突如其來的民主芭樂，我義不容辭、做到做到。郭同學你有看到了嗎？好好吃！」