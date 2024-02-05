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找韓國瑜與黨籍縣市長團聚 朱立倫：不再讓他們受委屈

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天下午拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫今天下午拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣。圖／取自朱立倫臉書

國民黨主席朱立倫今天下午拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣，會後他透過臉書表示，他對韓江配有信心，未來一定會在國會扮演最關鍵性的角色，為台灣人民揭發更多不公不義。並透露未來會找時間讓韓國瑜與所有縣市長團聚，54位立委都會成為各縣市長的最強後盾，絕不再讓黨籍縣市長受委屈。

朱立倫表示，國民黨立院黨團總召傅崐萁拋出「國會特偵組」，就是當每一個立委都能代表人民，在立法院充分發揮調查權、聽證權、以及藐視國會，人人都是特偵組，都能代表人民扮演監督力量。

朱立倫表示，國民黨要求的這些權力，美國國會、所有先進國家都有，最近他到全台謝票，海外朋友都非常關注，為什麼很多事情行政部門都能掩蓋，國會都不能調查清楚？所以最近接待外賓，他都說現在就是「台灣實現新階段民主的關鍵里程碑」，這些國會改革的重要關鍵，相信韓、江一定會一鼓作氣，一一完成。

除此之外，朱立倫提到，所有人也非常關心進步議題，包括「人工生殖法」、代理孕母議題等等，國民黨必須關心民眾關心的議題，讓大家看見國民黨的進步與改變。國民黨是一個團結的大家庭，在各縣市他也直接代表國民黨團表示，54位立委都會成為各縣市長的最強後盾，絕不再讓黨籍縣市長受委屈。

朱立倫說，他堅定相信，所有選民都是中華民國國民，大家都應該被平等對待。接下來他們會找時間讓韓國瑜與所有縣市長團聚，許多縣市長都當過立委，大家共同從立法院出發，團結努力、監督制衡政府，持續培養人才，讓國際社會安心，台灣社會安定。

傅崐萁 國會改革 國民黨 朱立倫 江啟臣 特偵組 韓國瑜

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