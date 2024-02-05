接見建築園冶獎得獎代表 蔡總統盼民間政府攜手合作

蔡英文總統上午說，未來中央會繼續努力與地方政府共同推動各項重要的建設，也希望民間單位與政府攜手合作，一起帶動台灣建築的進步和發展。

蔡總統今天接見2023年建築園冶獎得獎單位代表，她肯定得獎作品展現台灣建築設計多元且深厚的實力，為台灣的建築景觀和城鄉風貌帶來正面影響。蔡總統指出，得獎作品都為台灣的建築景觀和城鄉風貌，帶來了正面的影響。建築園冶獎有將近30年的歷史，經由嚴謹評審機制，發揚台灣具有特色的建築產品及景觀設計，是縣市政府和民間單位努力爭取的榮譽。

蔡總統表示，未來中央會繼續努力與地方政府共同推動各項重要的建設，希望在場的民間單位與政府攜手合作，一起帶動台灣建築的進步和發展。她藉此機會感謝高雄市建築經營協會29年來舉辦建築園冶獎的堅持，大幅提升台灣的公共環境品質，以及國人朋友對環境美學的涵養。

蔡總統說，建築園冶獎重視建築創新，再過幾天就要迎接農曆新年，她也祝福大家在新的一年，持續發揮創新的精神，有更豐碩的成果。