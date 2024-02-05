【專家之眼】歷史一筆：蔡英文應登太平島 美國應支持

上月，南海太平島港側浚深和碼頭整修工程竣工，而再過幾天，全球華人最重視的農曆新年也將至。

值此重要時刻，蔡英文總統若登島慰勞駐守我國最南疆的國軍和海巡官兵，親自主持碼頭擴建啟用典禮會有重要國際政治、國際法律、台灣內部政治與民意、及兩岸關係未來發展的意涵與可能效益。

就國際政治而言，台灣必須積極努力找出一個突破口，爭取南海周邊國家的重視，進而邀請台灣參加南海地區之各種安全合作對話與機制，此包括東協與中國大陸正進行中的南海行為準則的磋商 (COC)、亞洲海岸防衛首腦會議 (HACGAM)、東協擴大國防部長會議 (ADMM+)、東協擴大海洋論壇 (Expanded ASEAN Maritime Forum)等一軌對話等。國際政治中，採取過於低調、不積極作為的國家往往被忽視。

就國際法律而言，太平島是一個「全權島嶼」，不是一個岩塊 (rock)，台灣有必要持續採取各種措施，駁斥2016年南海仲裁案的錯誤最終判斷，要讓國際社會清楚知道，只有兩個榻榻米大小的沖之鳥礁，日本主張是一個「全權島嶼」，因此主張並劃設200海里專屬經濟海域與大陸礁層，而針對只有0.03 平方公里的金門礁(Kingman Reef)，美國也劃設專屬經濟海域，並設立國家海洋保護區。

太平島面積約0.51平方公里，有淡水、可供人類居住、過去設有蒐集鳥糞與柴魚工廠，未來也有可能建設成為海洋休閒、潛水觀光、國家公園、海洋科學研究站等可能。台灣應採取國際文宣，說明太平島現況與未來能為區域和國際海洋合作、海洋保護、海洋科學研究做出和平貢獻的可能，而不是埋起頭默默的幹，不為人知。

就國內政治與民意而言，一般老百姓並不太清楚我國最南疆太平島在領土主權主張、軍事安全戰略、海洋權益、經濟開發、海洋環境保護等面向的重要性。此外，長期以來，不少立法委員與民間團體一再呼籲政府要採取更積極作為捍衛島嶼主權與四周海域的漁權。但政府過於擔憂外國立場，總是低調處理。

最後，就兩岸關係而言，雙方對南海島嶼領土主權與海洋權益之主張的確存在共通性，彼此主張擁有南海島礁領土主權、認定太平島是一個「全權島嶼」、不放棄U型線和9段線主張、以及可能採取洋中群島領海基線畫法等。在過去，海峽兩岸的政府與民間團體的確有倡議推動兩岸南海合作，也有不少交流活動，但礙於外力干涉或外交考量，台灣方面一向裹足不前，兩岸南海合作對話無法展開。

民進黨籍陳水扁總統與國民黨籍馬英九總統都曾登島慰勞官兵，啟用機場跑道完工儀式。2008年元月，當時台美關係不佳，陳水扁不甩美國反對，決定登島。2016年元月，馬英九再也不顧美國的反對登上太平島，因為國民黨敗選。

如果當前台美關係被認為是「堅如磐石」，民進黨也連續三次贏得總統大選，勢必繼續採取親美路線。基此政治現況，即將卸任的蔡英文總統會如何思考要不要登太平島來一個畢生難忘的畢業旅行，並在中華民國的歷史上寫下重要一筆？

由宣示領土主權、強化太平島法理地位國際文宣、過去兩黨總統登島實踐、有助兩岸和解復談、規劃未來南海政策走向、爭取國際參與空間、順應民意要求等面向考量，蔡英文應該登島。

此登島的制約因素的確包括：美國的關切或反對、聲索國越南與菲律賓的可能反應、新南向政策的未來推動、與東協關係、以及區域和國際地緣政治未來發展等考量。

鑒於美國一再宣稱其「一中政策」是包括認知只有一個中國的立場，而台灣是中國的一部分，美國將根據中美三公報去發展和中國大陸及台灣的雙邊關係。基此，在支持台灣參與國際組織與會議，並鼓勵國際社會成員擴大與台灣交往的政策立場下，是否美國應改變反對或不支持台灣領導人登太平島的態度？

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