賀新春？柯文哲揮毫春聯寫4字 吳子嘉疑惑開酸：中文程度大有問題

民眾黨賀新春，2日舉辦開箱龍年春聯、春節小物活動，黨主席柯文哲也親自出席，拿起毛筆寫下「飛龍在天」、「龍年來吉」等多張春聯。其中，一幅寫有「亢龍有悔」的春聯，卻遭《美麗島電子報》董事長吳子嘉開酸，指「亢龍有悔」有著身居高位者要「戒驕傲」的警世意味，否則恐有敗亡之禍，和目前喜氣的氛圍完全不同，直呼柯文哲中文程度大有問題。

吳子嘉3日上節目《關鍵時刻》指出，「亢龍有悔」是易經乾掛第六爻，其意為「進無路，退不得其門」，台語所謂「進無路、退無步」，讓他不禁疑惑「他（柯文哲）怎麼寫這個東西？」大酸柯文哲中文程度大有問題。

柯文哲賀新春，拿起毛筆在春聯寫下「亢龍有悔」4字。圖／翻攝自柯文哲YouTube頻道

吳子嘉進一步解釋，「亢龍有悔」也可以形容身居高位的人要「戒驕傲」，有著盛極而衰的含意。主持人劉寶傑則分析，飛龍在天代表已到極盛之期，加上陸象山解釋「天行健君子以自強不息」，才可以維持氣勢，可是只要出現閃失、妄自尊大，就會掉到亢龍有悔、盛極而衰。

而根據「教育部重編國語辭典修訂本」解釋，亢龍有悔典故出自《易經．乾卦．上九》，龍為君位，亢是至高，言處於極尊之位，應當以亢滿為戒，否則會有敗亡之禍。

有趣的是，金管會主委黃天牧談今年台股時，也以「乾卦」喻龍年，引用「潛龍勿用」、「亢龍有悔」提醒投資人，前者代表局勢不明或本身有所不足時候，應要韜光養晦，以謀長遠發展；後者則呼籲居高思危，鴻圖大展時仍應該要謹慎清明，提升面對突發事件的應變能力。

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