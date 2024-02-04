民眾黨舉辦謝票茶會！前立委陳琬惠喊「我沒訊息」 柯辦發聲了

民眾黨主席文哲今天出席北區謝票茶會，前立委陳琬惠事後卻在臉書表示，「今日最疑惑，我沒訊息」，柯文哲辦公室發言人陳智菡晚間說明，感恩茶會皆為分批、分場次進行，陳琬惠原有中央委員身分，因此已經安排在1月24日的場次。

民眾黨總統候選人柯文哲下午出席北區謝票茶會，民眾黨不分區立委林國成、新北市立委候選人李有宜、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽等人皆受邀參與，不過陳琬惠卻在臉書發文說，「今日最疑惑：北區感恩茶會，有宜參加了、宜蘭哲友會參加了，我沒訊息...」。

陳智菡晚間向媒體表示，柯文哲競選總部與各地方黨部舉辦的感恩茶會、餐會或者見面會，皆為分批、分場次進行，陳琬惠原有中央委員身分，因此已經安排在1月24日的場次 ，地點位在台北市文山區之星靚點花園飯店，為了避免誤解，特別向媒體說明。

民眾黨秘書長周榆修今天受訪時也解釋，民眾黨上周在台北市文山區舉辦幹部的感恩餐會，大部分的立委候選人都是該屆立委，都具有中央委員的身分，所以都有出席該場餐會。

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