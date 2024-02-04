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柯文哲稱念大學才能投票就贏了 綠委：轉移放水韓國瑜

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲競選總統落敗，昨天舉辦新竹縣市感恩座談茶會，強調民眾黨不會泡沫化，並認為新竹縣大有可為。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲競選總統落敗，昨天舉辦新竹縣市感恩座談茶會，強調民眾黨不會泡沫化，並認為新竹縣大有可為。記者張裕珍／攝影

民進黨立委林楚茵今天說，民眾黨主席柯文哲一再傲慢地學歷歧視，每個片刻都在示範什麼叫做歧視，對於民眾黨放水立法院長韓國瑜，別妄想用歧視發言轉移焦點。

柯文哲昨天出席小草感恩會新竹場，他指出，民眾黨支持者的特色，是受過高等教育的年輕、中間選民，很像新加坡人民行動黨這類菁英政黨，如果台灣選舉改成有念大學才能投票，民眾黨已經贏了。

林楚茵在臉書表示，柯文哲一再傲慢地學歷歧視，先是把升學率當吸毒犯罪率，聲稱沒唸高中的，他就全部列管，有些系教出來的學生沒那價值，現在直接把不支持他的人，都當作沒讀書，真的是每個片刻都在示範什麼叫做歧視。

林楚茵說，柯文哲妄想用歧視發言轉移焦點，不能迴避民眾黨的問題，放水韓國瑜擔任立法院長，從關鍵少數變成棄權放水，難道這是民眾黨要跟年輕人宣揚的政黨價值，作為一位黨主席，柯文哲應該出來說明，民眾黨為何棄權投票，保送韓國瑜。

林楚茵 柯文哲 民眾黨 民進黨 韓國瑜

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