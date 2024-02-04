台東得票近半 侯友宜：團結就有機會

這次選舉，國民黨5萬4220票、民進黨3萬131票，民眾黨2萬5590票，國民黨黃建賓更一舉拿下睽違14年的區域立委席次，平地原民立委黃仁也是台東子弟。縣黨部昨在享溫馨舉辦感恩茶會，朱立倫、侯友宜出席謝票，黨秘書長黃健庭、縣長饒慶鈴、議長吳秀華及市長陳銘風等人出席。

朱立倫表示，台東立委這席次很重要，他盯著黃健庭說「你弟弟（黃建賓）沒有當選，就不要回來了。」大家發揮團結的力量，好不容易當選，未來黃建賓在立法院代表台東，替鄉親發聲。

朱說，提名黃建賓時，大家都不看好，認為他很菜、很年輕，但最後當選了，這也是國民黨不斷讓年輕人出頭的目標，這次全國40歲以下的立委，國民黨就有10位當選，未來要找更多新世代年輕人加入國民黨，一棒接著一棒。

黃建賓本人因參加前大武鄉長鍾明祥公祭，未出席感恩茶會。原住民立委黃仁也在感恩茶會上感謝台東家鄉父老給他鼓勵支持，讓他有機會為家鄉服務、爭取更多建設。

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