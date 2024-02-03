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憑1數據分析民眾黨不會泡沫化 柯文哲稱候選人拚「這縣市」首長有機會

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨主席柯文哲競選總統落敗，今天下午回到新竹市家鄉舉辦新竹縣市感恩座談茶會，強調民眾黨不會泡沫化，並認為新竹縣大有可為。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲競選總統落敗，今天下午回到新竹市家鄉舉辦新竹縣市感恩座談茶會，強調民眾黨不會泡沫化，並認為新竹縣大有可為。記者張裕珍／攝影

民眾黨主席柯文哲競選總統落敗，今天下午回到新竹市家鄉舉辦新竹縣市感恩座談茶會，致詞時從此次大選分析民眾黨發展，認為民眾黨政黨票4年從11%倍增至22%，過去其他小黨頂多到10%就下滑，民眾黨不會泡沫化，也是藍綠以外重要的第三勢力；柯文哲也認為新竹縣大有可為，沒特別辦造勢就有3成得票，之後新竹縣長有機會。

柯文哲今天下午到新竹市關東市民活動中心出席感恩茶會，柯文哲父親柯承發與胞妹柯美蘭，以及民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠、市議員兼新竹黨部主委李國璋、市議員宋品瑩與新竹縣議員林碩彥等人都到場參與，現場約吸引近百名志工、支持者參與。

「民眾黨要泡沫化不容易。」講究數據的柯文哲致詞分析民眾黨的發展情形，認為過去時代力量與台聯政黨票最高到8點多%，民眾黨第一次選就有11%，是2千年以後第三勢力的最高高度，而民眾黨還持續成長至22%，儼然已經成為台灣的第三勢力。

柯文哲說，從這場選舉的歷史眼光來看，展現這樣的戰略優勢，也就是不支持國民黨、民進黨的人，已經沒有其他政黨可選，只能支持民眾黨。政黨票得票也顯示除了藍綠白以外的小黨，總得票只有4點多%，其他政黨未來還要再上來，沒那麼容易。

柯文哲也分析自己的前十大票倉，扣除金門、澎湖與台中南屯3處，其他全都落在新竹科學園區周邊，認為自己支持者特色是中間路線、年輕且高教育，與新加坡的菁英政黨人民行動黨類似。並認為若只有有念過大學的人具備投票權的話，民眾黨一定贏。

柯文哲更提到，除了新竹市東區、北區，包括新竹縣竹北市、竹東鎮、寶山鄉、新豐鄉與湖口鄉都很高，甚至一路到苗栗縣竹南鎮、頭份市都不錯，「將來在這裡派候選人容易會上，因為基本盤已有30%」，但要選到對的人，甚至新竹縣長都有機會。

今年總統立委大選結果，柯文哲在新竹縣總統票拿到35.6%得票率，為全國各縣市之冠，政黨票也有28.8%之強僅次新竹市，這讓他相當意外。柯文哲說，新竹縣客家人很多還有鄉下，自己選戰期間也只在竹北造勢過一次，竹東根本沒去過，他認為這不是民眾黨厲害，而是屬性的問題，

柯文哲也說，已經請人協助分析此次選戰並整理缺失，預計要花半年時間研究，自己也計畫要寫書，題目就是「總統大選的SOP」。並坦言選戰期間犯的錯不少，但反省很重要，像是他認為推KPTV是錯的，因為選後就關掉，應好好經營民眾之聲才對。

柯文哲認為反省改進、認真工作是很重要的事，並認為現在若加入民眾黨已有先天優勢，「起跑點就是已經有30%基本盤」，民眾黨才創黨4年，就比藍綠打下的基礎要好，未來要被消滅很困難，「就算要泡沫化也不容易」，要泡沫要有一定時間。

不少小草志工也憂心經費問題，柯文哲認為，民眾黨已經度過最困難的時候了，現在一年有1.5億元，未來將推出民眾之聲網路電視台、中央自媒體中心、國家治理學院等，也要廣推候選人參選里長。還提及有規畫黨營事業的構想，就此來以戰養戰。

民眾黨主席柯文哲今天下午回到新竹市家鄉舉辦新竹縣市感恩座談茶會，會後和支持者拍照。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲今天下午回到新竹市家鄉舉辦新竹縣市感恩座談茶會，會後和支持者拍照。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲競選總統落敗，今天下午回到新竹市家鄉舉辦新竹縣市感恩座談茶會，強調民眾黨不會泡沫化，並認為新竹縣大有可為。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲競選總統落敗，今天下午回到新竹市家鄉舉辦新竹縣市感恩座談茶會，強調民眾黨不會泡沫化，並認為新竹縣大有可為。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲競選總統落敗，今天下午回到新竹市家鄉舉辦新竹縣市感恩座談茶會，強調民眾黨不會泡沫化，並認為新竹縣大有可為。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲競選總統落敗，今天下午回到新竹市家鄉舉辦新竹縣市感恩座談茶會，強調民眾黨不會泡沫化，並認為新竹縣大有可為。記者張裕珍／攝影

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