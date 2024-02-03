憑1數據分析民眾黨不會泡沫化 柯文哲稱候選人拚「這縣市」首長有機會
民眾黨主席柯文哲競選總統落敗，今天下午回到新竹市家鄉舉辦新竹縣市感恩座談茶會，致詞時從此次大選分析民眾黨發展，認為民眾黨政黨票4年從11%倍增至22%，過去其他小黨頂多到10%就下滑，民眾黨不會泡沫化，也是藍綠以外重要的第三勢力；柯文哲也認為新竹縣大有可為，沒特別辦造勢就有3成得票，之後新竹縣長有機會。
柯文哲今天下午到新竹市關東市民活動中心出席感恩茶會，柯文哲父親柯承發與胞妹柯美蘭，以及民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠、市議員兼新竹黨部主委李國璋、市議員宋品瑩與新竹縣議員林碩彥等人都到場參與，現場約吸引近百名志工、支持者參與。
「民眾黨要泡沫化不容易。」講究數據的柯文哲致詞分析民眾黨的發展情形，認為過去時代力量與台聯政黨票最高到8點多%，民眾黨第一次選就有11%，是2千年以後第三勢力的最高高度，而民眾黨還持續成長至22%，儼然已經成為台灣的第三勢力。
柯文哲說，從這場選舉的歷史眼光來看，展現這樣的戰略優勢，也就是不支持國民黨、民進黨的人，已經沒有其他政黨可選，只能支持民眾黨。政黨票得票也顯示除了藍綠白以外的小黨，總得票只有4點多%，其他政黨未來還要再上來，沒那麼容易。
柯文哲也分析自己的前十大票倉，扣除金門、澎湖與台中南屯3處，其他全都落在新竹科學園區周邊，認為自己支持者特色是中間路線、年輕且高教育，與新加坡的菁英政黨人民行動黨類似。並認為若只有有念過大學的人具備投票權的話，民眾黨一定贏。
柯文哲更提到，除了新竹市東區、北區，包括新竹縣竹北市、竹東鎮、寶山鄉、新豐鄉與湖口鄉都很高，甚至一路到苗栗縣竹南鎮、頭份市都不錯，「將來在這裡派候選人容易會上，因為基本盤已有30%」，但要選到對的人，甚至新竹縣長都有機會。
今年總統立委大選結果，柯文哲在新竹縣總統票拿到35.6%得票率，為全國各縣市之冠，政黨票也有28.8%之強僅次新竹市，這讓他相當意外。柯文哲說，新竹縣客家人很多還有鄉下，自己選戰期間也只在竹北造勢過一次，竹東根本沒去過，他認為這不是民眾黨厲害，而是屬性的問題，
柯文哲也說，已經請人協助分析此次選戰並整理缺失，預計要花半年時間研究，自己也計畫要寫書，題目就是「總統大選的SOP」。並坦言選戰期間犯的錯不少，但反省很重要，像是他認為推KPTV是錯的，因為選後就關掉，應好好經營民眾之聲才對。
柯文哲認為反省改進、認真工作是很重要的事，並認為現在若加入民眾黨已有先天優勢，「起跑點就是已經有30%基本盤」，民眾黨才創黨4年，就比藍綠打下的基礎要好，未來要被消滅很困難，「就算要泡沫化也不容易」，要泡沫要有一定時間。
不少小草志工也憂心經費問題，柯文哲認為，民眾黨已經度過最困難的時候了，現在一年有1.5億元，未來將推出民眾之聲網路電視台、中央自媒體中心、國家治理學院等，也要廣推候選人參選里長。還提及有規畫黨營事業的構想，就此來以戰養戰。
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