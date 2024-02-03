柯文哲桃園談敗選原因笑稱是他倒楣 點名「她」被犧牲2次
民眾黨主席柯文哲競選總統失利，今下午至桃園楊梅出席小草見面會，柯表示，這次敗選有2個原因，主要是傳統媒體天天罵他們，有藍媒、綠媒，而他則是倒楣，後續也希望開辦網路電視台，還有民眾黨沒有地方組織需要好好整合。
柯文哲致詞說，前立委賴香伶過去因桃園市長選舉缺人請她來選，今年又讓她犧牲一次選平鎮龍潭立委，共犧牲2次，因為沒人出來選沒辦法召集到人，需要以戰養戰。
柯說，對他來講，不管是選舉或者是執政，都是一個改變政治文化的社會運動，所以在過程當中，可以把他的理念給更多的人了解。選後他發現，民眾黨支持者是高學歷、年輕人，且得票高的地方都在科學園區附近，所以在這樣基礎上，要思考下一步怎麼走，2026要推動一百一千計畫，100個議員、1000個代表、村里長，這樣2028才有機會。
柯表示，他失敗有2大原因主要第一是傳統媒體天天罵他，有藍媒、綠媒，而他卻是倒楣，奇怪明明沒當選還要繼續被罵，雖然自媒體有一定熱度，但不足以壓製傳統媒體。第二則是，地方組織還是不足，因此要將選哲之友會、小草等這些組織整合。
柯文哲說，台灣的確目前在現階段不喜歡藍不喜歡綠的百分比還是很高，但重點是不可以走向負面選舉，就是說他現在是不喜歡藍綠，所以投給民眾黨，但希望在這個基礎上要做到，有一天投給民眾黨是因為他喜歡你，而不是說因為討厭，要慢慢的從負面選舉走向正面選舉。
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