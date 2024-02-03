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影／麵店收到馬英九春聯 神秘黑衣女身分是野生的周美青

影／麵店收到馬英九春聯 神秘黑衣女身分是野生的周美青

聯合報／ 記者楊德宜楊正海／台北即時報導
一名身著黑衣黑褲、戴墨鏡和口罩的纖瘦女性，昨天中午進入「小白ㄔ麵館」，遞給老闆一捲馬英九最新春聯後，揮手瀟灑離開。圖／取自鍾沛君臉書
一名身著黑衣黑褲、戴墨鏡和口罩的纖瘦女性，昨天中午進入「小白ㄔ麵館」，遞給老闆一捲馬英九最新春聯後，揮手瀟灑離開。圖／取自鍾沛君臉書

前總統馬英九每年親筆揮毫春聯，開放民眾免費索取。台北市議員鍾沛君昨晚在臉書透露，一家麵店老闆昨天收到一名黑衣女子遞上的馬英九春聯，對方說了「新年快樂」便揮手瀟灑離開。她並PO出監視器影片，店內客人都沒注意到該名神秘女子身分，就是馬英九夫人周美青

春節將近，前總統馬英九日前在臉書公布他揮毫的龍年春聯「塵袪滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍」，他最近也展開發送春聯行程。

鍾沛君在臉書表示，她昨天下午在台北市文山區拜訪，其中一站是「小白ㄔ麵館」，恭喜店長小白哥升格當新手爸爸。對方眉開眼笑分享奇遇，說是昨天中午有一名身著黑衣黑褲、戴墨鏡和口罩的纖瘦女性，左手拎個購物袋，右手拿著幾捲長條形的東西，走進店裡喊他。

鍾沛君表示，她正想是不是需要聯絡轄區員警來關心，直到小白哥秀出下載來珍藏的畫面，影片可見上門的女性邊說「新年快樂」，一邊親自送上捲好的春聯，在沒有驚動任何人的片刻完成「敦親睦鄰」，接著瀟灑的揮揮手便轉身離開。「那一刻之所以讓他又驚又喜，因為這位輕裝簡從神祕女子，竟然是⋯⋯不說了，大家自己看吧！」

前立委游毓蘭留言「美青姊」，國民黨青年部也表示，「啊啊啊！最帥的第一夫人（尖叫聲）」。網友說，「親民的第一夫人」、「總統夫人真的有帥到」、「國民的總統夫人，好想她呀！好羨慕小白哥」、「第一夫人典範」、「美青姐超酷」、「好棒的第一夫人，真的親民」、「帥度破表」、「美青姊真是千年一遇低調楷模的第一夫人」、「好厲害大家都認得出來」。

一名身著黑衣黑褲、戴墨鏡和口罩的纖瘦女性，昨天中午進入「小白ㄔ麵館」，遞給老闆一捲馬英九最新春聯後，揮手瀟灑離開。圖／取自鍾沛君臉書
一名身著黑衣黑褲、戴墨鏡和口罩的纖瘦女性，昨天中午進入「小白ㄔ麵館」，遞給老闆一捲馬英九最新春聯後，揮手瀟灑離開。圖／取自鍾沛君臉書
前總統馬英九今年的龍年春聯，「塵袪滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍」。圖／取自馬英九臉書
前總統馬英九今年的龍年春聯，「塵袪滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍」。圖／取自馬英九臉書

周美青 春聯 第一夫人 鍾沛君 馬英九

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