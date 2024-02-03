韓國瑜將任慶籌會主委 藍白盼增加「中華民國」意向

立法院長韓國瑜將擔任新任國慶籌委會主委，國民黨、民眾黨立委期待今年國慶「中華民國」元素、意向多一點，要讓中華民國被世界看見；民進黨立委則酸，藍營在意的不是中華民國，而是象徵台灣的符號比過去多。

國民黨立委賴士葆表示，因為韓國瑜將是今年國慶的籌備會主席，國民黨當然期待中華民國的元素多一點，國旗、國徽乃至主視覺更明顯有中華民國的味道，某種程度也是回應人民，將立法權交給國民黨，不同於走台獨路線的賴清德政府。

國民黨立委王鴻薇說，韓國瑜一當選立法院長，有藍營支持者立刻在群組提到國慶，因為這幾年中華民國主視覺全部被消失。民進黨過去在國慶把中華民國意象洗掉，去年甚至發生英文名ROC不見，變成Taiwan National Day，藍營支持者希望希望屬於中華民國的名字、意象都能恢復。

民眾黨立委張啟楷表示，在國慶大典上增加國旗、中華民國意象是好事，選舉過程中，民眾黨主席柯文哲也主張中華民國跟國旗屬於全體國民，只要讓中華民國讓世界看見，本來就是應該做的事，也支持這樣做。

民進黨立委洪申翰則說，過去八年國慶大典，中華民國並沒有消失，在慶典現場可以拍到很多國旗跟中華民國相關符號，國民黨硬要說國慶看不到中華民國，偏離事實很遠；國民黨在意的不是中華民國，而是象徵台灣的本土符號比過去多很多。

民進黨立委鍾佳濱說，距離十月的國慶還有很長一段時間，國慶主視覺或許藍營很關心，但韓國瑜擔任立法院長需要擔心的事情更多，國慶絕非最急迫的一件事。

鍾佳濱表示，國會議長最重要的工作，是關注國會外交以及三黨不過半的立院朝野議事、協商。與其現在擔憂國家慶典的設計，不如關注眼前中國大陸取消M503航線自北向南飛行偏置作為，以及大陸千方百計打壓台灣的議題。

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