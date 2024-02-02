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是否擔心李四川去當祕書長 蔣萬安：沒看到「萬安緊抱」？
昨天是台北市副市長李四川生日，台北市長蔣萬安特地買了個大蛋糕給李四川一個生日驚喜，並留言「李副市長生日快樂，我會繼續萬安緊抱，緊緊抱住李副市長」。蔣萬安上午參加貓空纜車新春換新裝記者會，被媒體問到會不會擔心李四川離開去當立法院祕書長？蔣萬安笑問，沒看到昨天「萬安緊抱」把他抱的很開心嗎？
蔣萬安向媒體說，「你們幫我找工作，又要幫川伯找工作」，川伯之前也有講，不用幫他找新工作，「你們沒看到昨天我的萬安緊抱，把他抱得很開心嗎？」
另外，對於台北市總預算通過，有媒體報導蔣萬安首次編列總預算，前市長柯文哲留下爛攤近80億元？蔣萬安說，還是要非常感謝台北市議會，包括議長、副議長、各個黨團的總召書記長對於預算的支持，以及在審查的過程提的項建議，都會虛心的接受，做為未來預算執行的重要參考及依循。
蔣萬安說，這一次在整個預算的籌編及審議工作，市府抱持著一貫態度「面對問題解決問題」當然負擔會有一些重，但是一定會依照議會相關決議，在法定預算的範圍之內全力來執行。
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