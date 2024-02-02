國會龍頭之爭藍亮票綠堅持 黃暐瀚：唯一掉漆是民眾黨
昨天立法院長選舉由國民黨立委韓國瑜當選。資深媒體人黃暐瀚分析表示，「藍亮票、綠堅持 、白掉漆」。
黃暐瀚表示，既然辦了比武招親，盡管義父楊鐵心反對，穆念慈心裡還是早已認定，此生非楊康不嫁。同理，民眾黨既然敢公開「面試」韓國瑜、游錫堃，還提出4大改革作為條件。當韓游兩人都說支持四大改革之後，國民黨團也公開表示支持，民眾黨卻說「我們投黃珊珊」，是什麼道理？
黃暐瀚表示，民眾黨不該「開條件面試立法院長，卻說話不算話」；不該「投錯院長選票，投成廢票」；不該「放棄二輪投票（投廢票都可以），放棄民眾的託付」。
「比起民眾黨的不確定性」，黃暐瀚表示，藍綠反而在這次的院長選舉中，展現了穩定性。藍綠都照計畫，藍54、綠51，4輪照票投出，1票不跑。事實證明，藍營的亮票策略生效，國民黨的立委韓國瑜、江啟臣當選正副院長。綠營的堅持不懈，明知會輸，但並未跑票投給民眾黨立委黃珊珊，4輪投票通通開出51票，1票不少。
而昨天立法院長選舉第一輪投票出現意外插曲，民眾黨立委陳昭姿投票時，因小指側誤觸紅色印泥，不慎沾染到選票上，經認定為無效票；導致同黨立委黃珊珊少1票，只得7票。
「唯一掉漆的是民眾黨，居然連8票都開不出來」。黃暐瀚表示，民眾黨主席柯文哲之前信誓旦旦的「跑票就開除」；民眾黨團總召黃國昌說的「若連票都投不好，顯然不具有足夠的能力，行使立委的職權」。所以，民眾黨不分區第9名的劉書彬，該準備了嗎？
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