快訊

2千萬得主是你？柴犬助攻刮刮樂嚕出百萬大獎 這些動物都是大獎吉兆

立院龍頭二輪投票不參與 賴清德喊話民眾黨：支持最好人選

台韓金融合作大突破！台灣「TWQR」登陸南韓 臺銀等13家率先開通

傳兩名民眾黨卸任立委將入閣 民眾黨：以黨對黨基礎來談

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲。記者黃仲裕／攝影

前立委郭正亮爆料，總統當選人賴清德有意廣邀不分黨派的人才入閣，傳出賴清德找兩位卸任民眾黨立委入閣。民眾黨秘書長周榆修表示，目前沒有收到任何訊息或接觸，民眾黨的態度是黨對黨的基礎談。

賴清德日前表示，未來新內閣將以民主大聯盟形式，閣員不分黨派，只要是好人才，都會廣邀入閣，現在有幾個人選在思考中。郭正亮說，賴清德已經傳出找兩名民眾黨立委入閣。

周榆修表示，對於聯合政府，柯文哲的態度很清楚，若要邀請民眾黨人士入閣，以黨對黨來談，目前還沒有任何訊息或接觸。

民眾黨秘書長周台竹（左）完成階段性任務卸任，由柯辦主任周榆修接任。圖／民眾黨提供
民眾黨秘書長周台竹（左）完成階段性任務卸任，由柯辦主任周榆修接任。圖／民眾黨提供

民眾黨 賴清德 柯文哲 郭正亮

延伸閱讀

陸民航局取消M503航路 賴士葆：賴清德能怎麼保台

影／賴清德提民主大聯盟 賴士葆：應是黨對黨聯合內閣

中職／蔡其昌任內聯盟年薪15個月 尾牙有賴清德來作客

誰適合當閣揆？ 郭正亮贊同沈富雄：這人所有議題都熟、鄭麗君易失焦

相關新聞

傳兩民眾黨卸任立委將入閣　民眾黨：以黨對黨基礎來談

前立委郭正亮爆料，總統當選人賴清德有意廣邀不分黨派的人才入閣，傳出賴清德找兩位卸任民眾黨立委入閣。民眾黨秘書長周榆修表示...

周榆修接民眾黨秘書長 蔡壁如回任中央委員案下周討論

民眾黨中央委員會今天通過，民眾黨秘書長周台竹完成階段性任務，由柯文哲辦公室主任周榆修接任秘書長，2月1日起正式生效。周榆...

柯建銘：韓國瑜當議長是國安風險 立院戰場序幕已拉開

立法院正副院長將在明天投票改選。民眾黨立院黨團將支持同黨立委黃珊珊，一般評估，國民黨籍韓國瑜出線機會不低。民進黨立法院黨...

傳賴清德將找民眾黨卸任立委入閣？ 周榆修透露柯文哲立場

民眾黨中央委員會今天通過新任秘書長人事案，明天起由柯辦主任周榆修接任。周榆修表示，2026年地方選舉是未來重中之重，包含...

「再出發」貼圖曝...員山鄉長太太黃雯如有意參選縣議員

宜蘭縣新科立委陳俊宇明天將到立法院就職，留下第四選舉員山鄉縣議員遺缺。據了解，員山鄉長張宜樺的太太黃雯如有意爭取這席議員...

國民黨內造化 朱立倫：不分區年後接任各地方黨部主委

國民黨黨主席朱立倫今天在中常會表示，將加速國民黨內造化，未來中南部不分區立委，農曆年後將一一接任各地方黨部主委，同時要備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。