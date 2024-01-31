傳兩名民眾黨卸任立委將入閣 民眾黨：以黨對黨基礎來談

前立委郭正亮爆料，總統當選人賴清德有意廣邀不分黨派的人才入閣，傳出賴清德找兩位卸任民眾黨立委入閣。民眾黨秘書長周榆修表示，目前沒有收到任何訊息或接觸，民眾黨的態度是黨對黨的基礎談。

賴清德日前表示，未來新內閣將以民主大聯盟形式，閣員不分黨派，只要是好人才，都會廣邀入閣，現在有幾個人選在思考中。郭正亮說，賴清德已經傳出找兩名民眾黨立委入閣。

周榆修表示，對於聯合政府，柯文哲的態度很清楚，若要邀請民眾黨人士入閣，以黨對黨來談，目前還沒有任何訊息或接觸。 民眾黨秘書長周台竹（左）完成階段性任務卸任，由柯辦主任周榆修接任。圖／民眾黨提供

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