聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／諾魯殷鑑 慎防吐瓦魯突襲斷交

聯合報／ 本報記者程遠述
吐瓦魯因為改選浮出「親台」、「親中」不同聲音，讓邦交不穩傳聞甚囂塵上。圖左為吐瓦魯國旗。圖／聯合報系資料照片
吐瓦魯因為改選浮出「親台」、「親中」不同聲音，讓邦交不穩傳聞甚囂塵上。圖左為吐瓦魯國旗。圖／聯合報系資料照片

諾魯與台灣斷交後兩周不到，吐瓦魯也因為改選浮出「親台」、「親中」不同聲音，讓邦交不穩傳聞甚囂塵上，雖外交部對選後邦誼及新任吐國議員外交動向的評估充滿信心，但諾魯「突襲式」斷交殷鑑不遠，主政者對於現僅存的十二個邦交國恐需慎之再三，全力避免被強迫分手的慘劇再度上演。

諾魯斷交後，我國太平洋友邦僅剩吐瓦魯、帛琉、馬紹爾群島三國，上周起先是吐瓦魯駐台大使稱吐國傳出有可能會在選後承認中華人民共和國，接著吐瓦魯財政部長潘恩紐又向外媒稱，吐瓦魯選後將重新審視與台灣的外交關係。

吐國財長潘恩鈕不僅這次繼續當選，更曾任諾魯財政顧問，外媒隨即連番報導示警，熟知國際局勢的立委也坦言，邦交不穩非空穴來風。

而執政黨該更注意的是，國人或許可以理解中共不對稱財力下的外交敵意，也不願見到撒幣式外交競逐，但幾乎以「雪崩式」下滑的友邦數量，已直接重挫我國主權及國際參與空間，當國際舞台上沒人願意承認中華民國、為台灣發聲，又如何能清楚主張國家政治實體（entity）與他國往來的能力與權利？

且在美中台競合關係下，台灣的權益常淪大國角力場合，太平洋國家向來有澳洲、美國等關注支持，台灣若連自身邦交國都難以保全，更難加深自身想作為「印太民主夥伴」份量。

傳統政治學常言「外交是內政延伸」，國力強則外交順利，中共三月舉行兩會，台灣處理邦交不僅要全力防堵再斷交，更可能要再思考兩岸關係處理，否則距出現外交狀況惡化倒回來引發內政、國民利益受損的「外交問題延伸內政」，恐怕也已不遠。

吐瓦魯 斷交 諾魯 馬紹爾群島

延伸閱讀

吐瓦魯親台前總理索本嘉連任議員 將角逐新總理

吐國選後邦交生變？ 外交部：當選議員多支持台吐邦誼

吐瓦魯「挺台總理」敗選！新政府恐重新審視與台邦交關係

傳選後外交轉向北京 友邦吐瓦魯國會大選結果受各界關注

相關新聞

藍白出招…賴清德赴立院國情報告 即問即答

新國會國民黨立法院黨團將要求總統當選人賴清德就任後赴立院國情報告，且採「即問即答」方式，讓賴清德說明國政想法也接受國會監...

新聞眼／是否接受提問 關鍵在賴清德的意願

藍白陣營都要求總統當選人賴清德就任後到立法院國情報告，並採「即問即答」方式接受監督，但綠營認為總統在國會答詢違憲。賴清德...

吐瓦魯大選 親台總理敗選

我南太友邦吐瓦魯廿六日舉行國會大選，據廿七日公布的開票結果，親台總理拿塔諾落選，儘管曾宣稱選後將審視吐台和吐中關係的財長...

新聞眼／諾魯殷鑑 慎防吐瓦魯突襲斷交

在諾魯與台灣斷交後兩周不到，吐瓦魯也因為改選浮出「親台」、「親中」不同聲音，讓邦交不穩傳聞甚囂塵上，雖外交部對選後邦誼及...

國情報告「即問即答」？ 學者：恐虛級化閣揆

國民黨新一屆立院黨團擬主張總統赴立法院國情報告，並以「即問即答」方式答詢立委提問，學者對此看法不一。台師大政研所教授曲兆...

綠營接招…國情報告何形式？朝野另一戰場

副總統賴清德就任總統後是否到立院進行國情報告受關注。民進黨人士表示，賴清德對該議題持開放態度，若立院各黨團達成共識，做出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。