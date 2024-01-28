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吐瓦魯大選 親台總理敗選

聯合報／ 編譯徐榆涵茅毅／綜合報導
吐瓦魯國會大選結束，國際關注會否從台北外交轉向北京。圖為落選的親台總理拿塔諾（左）前年九月訪台會晤蔡英文總統。圖／總統府提供
吐瓦魯國會大選結束，國際關注會否從台北外交轉向北京。圖為落選的親台總理拿塔諾（左）前年九月訪台會晤蔡英文總統。圖／總統府提供

我南太友邦吐瓦魯廿六日舉行國會大選，據廿七日公布的開票結果，親台總理拿塔諾落選，儘管曾宣稱選後將審視吐台和吐中關係的財長潘恩紐當選，但也親台的前總理索本嘉順利連任。路透廿七日引述潘恩紐報導，新政府應該商討外交承認台北或北京的問題。

吐瓦魯是我國現有十二個邦交國之一，及僅餘的三個太平洋友邦之一，台吐邦誼始於一九七九年。其總人口僅約一點一二萬，從全國九座島礁、八個選區共選出十六位國會議員，每選區兩席。該國無正式政黨，只有政團，由一院制的國會推選總理，再由總理任命內閣部會首長組成政府，因此總理產生和決策過程可能很緩慢。

曾矢言繼續挺台的拿塔諾，選區在首都富納富提，選後他尚未有所置評。在努庫萊萊島當選的潘恩紐說，他已與其他當選人協商，尋求角逐總理。

潘恩紐廿四日對路透表明，吐瓦魯議員關切吐台關係，及去年十一月與澳洲達成的廣泛安全協議，新國會有必要辯論與審視。路透及法新社報導認為，潘恩紐這番話被視為選後吐瓦魯恐從台北外交轉向北京訊號，而拿塔諾落選亦加深該國可能準備改承認北京的揣測。

潘恩紐廿七日重申，上屆議員就任時，內部就曾廣泛討論吐台關係，「以確定我們對此事的政策立場」，因此新政府無疑也有必要予以研究與確定。另外，中西太平洋漁業委員會（ＷＣＯＦＣ）及太平洋島國論壇（ＰＩＦ）前秘書長泰歐（Feleti Teo）也可能參選總理。我國有ＷＣＯＦＣ正式會籍，去年捐款兩百萬美元（約台幣六三○○萬元）予該委員會成立的基金，協助中小島國家發展。

吐瓦魯選舉專員帕納帕說，新議員本周選出新總理，總督將通知具體時間。

針對北京持續有系統挖台灣的南太牆腳，紐西蘭梅西大學太平洋安全專家鮑爾斯表示，中國說服索羅門吉里巴斯諾魯從台北外交轉向北京，均由經濟而非意識形態驅動，北京提供經濟發展良機，南太島國發現難以抗拒，往往也沒替代選項。

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