吐瓦魯國會改選 外交部：已轉致蔡英文總統祝賀

外交部表示，我國友邦吐瓦魯國26日舉行國會大選，選出16位國會議員。吐瓦魯國人民透過公開、透明及平和的民主機制完成大選，外交部表達誠摯賀忱。

外交部指出，我國駐吐瓦魯國大使林東亨已於第一時間代表政府與人民，向吐國法拉尼（Tofiga Falani）總督及所有國會議員當選人表達誠摯祝賀，並轉致蔡英文總統致法拉尼總督祝賀吐國順利完成選舉的賀電。

外交部重申，中華民國（台灣）與吐瓦魯國共享民主、自由及尊重人權等普世價值，建交45年以來邦誼穩固友好。我國在吐瓦魯國推動的農技、醫衛、潔淨能源、資通訊等各項計畫，實質嘉惠吐國民眾，未來我國也會持續在吐國重視的氣候變遷調適及縮短各島發展差距等議題上強化合作，為兩國人民福祉攜手努力，互惠共榮。

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