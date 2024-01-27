賴清德嘉南謝票：力促台積進嘉縣

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴昨天至嘉縣市及台南謝票，賴允諾將大力促成台積電在嘉縣，更指30年風水輪流轉，過去政府重北輕南，未來要均衡發展，22縣市應該一樣大。稍晚回台南天壇上香祈福，賴兩度鞠躬向鄉親致謝，強調繼續守護台灣主權，也會大大建設台南，回報鄉親30年來的疼惜與支持。

賴蕭2人中午先抵嘉縣感恩會，賴說，他問縣長翁章梁台積電有沒有確定要來？翁說「還沒宣布不能講」，台下充滿笑聲，賴稱「我會大力促成」，因嘉義有土地也需國科會協助，科學園區由中央主管，未來配合縣長、議會大家共同推動，讓台積電落腳嘉縣。

賴說，過去政府重北輕南，現在要均衡發展，他的理念是22縣市平等，均衡產業是第一種，未來最重要無人機產業只有在嘉縣，台積電最先進製程也可能在嘉縣，帶來效益非常大。

賴清德抵嘉義市感恩便當會時向鄉親致謝表示，選舉活動已結束，現在是不分黨派建設國家的時刻，所有建設不會因為嘉義市長是國民黨籍就跳過嘉義市，未來嘉義市府只要提出有幫助的建設計畫，都會大力支持。

稍晚賴清德抵達台南天壇參拜，大批支持者已在現場守候許久，「總統好」呼聲不斷，沿途民眾爭相握手，幾公尺的路走了快20分鐘，有95歲坐輪椅的阿嬤激動與賴握手，也有民眾拿著賴清德任職台南市長時領的「市長奬」要求簽名，現場氣氛高昂。

去年初賴清德回到台灣首廟天壇發新春紅包，天壇董事長徐國潤許下「希望台南再出一個總統」，如今願望成真。賴清德表示，很高興能夠回到台南，台南鄉親的支持衝出全國最高得票率，讓他1月13日高票當選，特地回台南感謝鄉親支持。

賴清德說，雖然台南也是六都，但這次選舉他走過22個縣市，覺得台南需要大大的進步，大大的建設，大大的提升，才能夠和其他五都相提並論，未來政府更應關懷弱勢，讓他們安身立命。

昨晚賴蕭2人出席感恩餐會，感謝輔選幹部及志工辛勞，並傾聽基層意見。

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