傳吐瓦魯外交轉向 美國務院：鼓勵所有國家擴大與台灣的往來

吐瓦魯政府官員透露26日選後將重新審視與中華民國的邦交關係，美國國務院發言人25日表示，台灣是可靠的夥伴，鼓勵所有國家擴大與台灣的往來。

台灣在舉行總統大選後兩天，面臨諾魯突襲式斷交；吐瓦魯財長潘恩紐（Seve Paeniu）日前告訴路透，將在該國26日國會選舉後，重新審視與台灣的外交關係；吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）日前接受訪問也表示，吐國可能在選後承認中華人民共和國。

美國國務院發言人回覆本報詢問表示，看到了吐瓦魯政治人物說要在選後考慮重新檢視對台關係的報導。

發言人表示，美國相信台灣是可靠、理念相近的民主夥伴，台灣與全球無論是官方或非官方的夥伴關係，都為其他國家的人民帶來巨大且實在的益處；美國鼓勵所有國家擴大與台灣的往來。

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