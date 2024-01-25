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會見美國眾議院「台灣連線」主席 朱立倫：國民黨延續親美友日和陸

聯合報／ 記者王寓中／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天會見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）等一行。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今天會見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）等一行。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫今天會見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）。雙方就選後政治新局，國民黨立院優先法案進行意見交換，會談過程順利氣氛融洽。

朱立倫表示，非常歡迎兩位台灣最重要的老朋友訪問國民黨，國民黨作為新立院的國會最大黨，定會回應主流民意的期待，推動各項重要的改革法案和國會改革。

朱立倫強調，自2022年復設駐美辦事處後，國民黨持續強化與美國國會、行政部門、以及各智庫的關係，未來包含立院黨團在內，國民黨將延續親美、友日、和陸的外交路線，繼續連結國際，守護台灣民主，維護區域和平。

朱立倫指出，國際化和年輕化改革是他任期兩年半來最重視的兩個方向，未來也期待和更多青年才俊，到華府與台灣與更多美國友人會面，促進台美關係和各層級的交流。

國民黨 朱立倫 美國

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